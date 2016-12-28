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أمريكا

البرلمان الكوبي يحظر إطلاق اسم فيدل كاسترو على أي موقع أو نصب تذكاري

© أ ف ب | فيدل كاسترو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/12/2016

تبنى البرلمان الكوبي الثلاثاء قانونا يمنع استخدام اسم أب الثورة الكوبية فيدل كاسترو على أي شارع أو مؤسسة بناء على وصية منه قبل وفاته.

نص قانون تبناه البرلمان الكوبي الثلاثاء على عدم إطلاق اسم فيدل كاسترو على أي شارع أو مؤسسة وعدم بناء تماثيل له، وذلك التزاما بالطلب الأخير لأب الثورة الكوبية.

وهذا القانون الذي تم تبنيه بالإجماع بناء على اقتراح مجلس الدولة برئاسة راؤول كاسترو، يمنع إطلاق اسم فيدل "على المؤسسات والساحات والحدائق والطرق والشوارع أو مواقع عامة أخرى" أو على أي شكل من أشكال التكريم.

وثائقي ويب-وفاة الزعيم الكوبي فيدل كاسترو

وأشار نص القانون الذي نقلته وسائل إعلام كوبية إلى أن صورة "القائد" الذي توفي في 25 تشرين الثاني/نوفمبر عن 90 عاما يجب ألا تستخدم من أجل "إقامة النصب التذكارية والتماثيل النصفية والتماثيل، أو (على) العملات  وسواها من أشكال التكريم". ولن يكون مسموحا أيضا استخدام اسم فيدل كاسترو "لأغراض تجارية أو دعائية".

وكان راؤول كاسترو الذي تولى السلطة في 2006 قد فاجأ الكوبيين في بداية كانون الأول/ديسمبر بإعلان عزمه على تقديم مشروع قانون الى الجمعية الوطنية يقضي، بناء على طلب فيدل، بعدم إطلاق اسمه على أي موقع أو شارع في الجزيرة. وقال إن فيدل أصر على ذلك "حتى الساعات الأخيرة من حياته". ولم يحدد الإعلام الرسمي العقوبات التي ستواجهها أي جهة لا تحترم القانون الجديد.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 28/12/2016

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