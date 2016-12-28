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الشرق الأوسط

جون كيري يحذر من تهديد أجندة المستوطنين لمستقبل إسرائيل ولعملية السلام

© أ ف ب | جون كيري يعتبر أن المستوطنين بصدد تقرير مستقبل إسرائيل. 2016/12/28

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/12/2016

قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء في خطاب عرض فيه رؤيته لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي إن أجندة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بصدد تحديد المستقبل. وأضاف أن المستوطنين "يؤمنون بدولة واحدة: إسرائيل الكبرى" وليس بحل الدولتين.

حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الأربعاء في خطاب شامل عرض فيه رؤيته لحل النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي من أن أجندة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بصدد تحديد المستقبل وتعرض للخطر السلام مع الفلسطينيين.

وقال كيري: "لا أحد يفكر جديا في السلام يمكنه أن يتجاهل التهديد الذي تشكله المستوطنات على السلام". وأضاف: "لكن المشكلة أبعد من المستوطنات بحد ذاتها. وتشير التوجهات إلى جهود واسعة لاستيلاء إسرائيل على أراض في الضفة الغربية ومنع التنمية الفلسطينية هناك".

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وأكد كيري أن "أجندة المستوطنين بصدد تحديد المستقبل في إسرائيل. وهدف هؤلاء واضح. فهم يؤمنون بدولة واحدة: إسرائيل الكبرى" وليس بحل الدولتين، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الطرفين. وشدد وزير الخارجية الأمريكي فيما يبدو أنه خطاب وداع على أن القدس يجب أن تكون "عاصمة لدولتين".

وقال أيضا: "اليوم هناك أعداد متساوية من اليهود والفلسطينيين يعيشون بين نهر الأردن والبحر المتوسط"، مضيفا: "لديهما الخيار ، يمكنهم أن يختاروا العيش معا في دولة واحدة أو الانفصال في دولتين". وتابع: "لكن هناك حقيقة أساسية : في حال اختيار دولة واحدة فسيكون أمام إسرائيل أن تكون إما دولة يهودية أو ديمقراطية، ولا يمكنها أن تكون الاثنين، كما أنها لن تنعم أبدا حقيقة بالسلام".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/12/2016

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