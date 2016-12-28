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الشرق الأوسط

القضاء البحريني يعلن بقاء الناشط المعارض للحكم نبيل رجب في السجن

© أ ف ب/ أرشيف | نبيل رجب يواجه عقوبة السجن 15 عاما لمشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/12/2016

ساعات قليلة بعد أن أمرت محكمة في البحرين بإطلاق سراح المعارض المعروف نبيل رجب، والملاحق بسبب تغريدات اعتبرت مناهضة للسعودية، أعلن النائب العام محمد صلاح الأربعاء أن رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ "بث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية" للمملكة.

أعلن النائب العام في البحرين، محمد صلاح، الأربعاء أن المعارض المعروف نبيل رجب سيبقى في السجن على ذمة قضية من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن "قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة (البحرينية) التي من شأنها النيل من هيبتها"، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

وكانت محكمة قررت في وقت سابق إطلاق (الأربعاء) سراح رجب، الذي سجن بسبب تغريدات اعتبرت مناهضة للسعودية، على أن تستكمل محاكمته في 23 كانون الثاني/يناير المقبل.

للمزيد: بدء محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب في المنامة

وأكد نجل رجب، آدم، على موقع  التواصل الاجتماعي "تويتر": "للأسف، لن يتم إطلاق سراح والدي"، مضيفا: "هؤلاء الظالمون لديهم قضية أخرى جاهزة. لا يريدون خروجه".

وأوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 15 عاما مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته إلى التظاهر ضد الحكم في البحرين.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 28/12/2016

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