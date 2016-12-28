عباس مستعد لاستئناف مفاوضات السلام ونتانياهو يندد برؤية كيري لحل النزاع

تهجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء على وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قائلا إن رؤيته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني "منحازة ضد إسرائيل". من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداده لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل في حال وافقت على وقف الاستيطان.

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الأربعاء في بيان ثم في خطاب متلفز برؤية جون كيري لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، واصفا خطاب وزير الخارجية الأمريكي بأنه "منحاز ضد إسرائيل".

وبحسب نتانياهو فإن كيري تعامل "لأكثر من ساعة، بشكل مهووس مع المستوطنات وبالكاد تطرق إلى أصل النزاع: معارضة الفلسطينيين لدولة يهودية ضمن أي حدود".

وفي وقت لاحق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطاب متلفز أن "الشرق الأوسط يلتهب والإرهاب يستشري فيه لكن جون كيري ينتقد الديمقراطية الوحيدة في المنطقة"، معربا عن الأمل في عدم قيام إدارة باراك أوباما "بالتسبب بأضرار إضافية في الأمم المتحدة".

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وفي وقت سابق الأربعاء، كان كيري حذر من أن حل الدولتين بات في "خطر كبير"، موضحا أن تبني مجلس الأمن الدولي الجمعة قرارا يدين الاستيطان الإسرائيلي ويطالب بوقفه بفضل امتناع واشنطن عن التصويت - وهو القرار الذي أثار غضب إسرائيل - "كان يهدف إلى الحفاظ على حل الدولتين".

وقال كيري إن سياسة المستوطنين "بصدد تقرير مستقبل إسرائيل. وهدفهم المعلن واضح : إنهم يؤمنون بدولة واحدة هي إسرائيل الكبرى".

من جهته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القيادة الفلسطينية مستعدة لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل في حال وافقت على وقف الاستيطان. وأوضح عباس في بيان تلاه باسمه صائب عريقات "أنه في حال وافقت الحكومة الإسرائيلية على وقف النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس الشرقية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بشكل متبادل، فإن القيادة الفلسطينية على استعداد لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي ضمن سقف زمني محدد وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير 2334".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/12/2016