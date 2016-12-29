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الشرق الأوسط

العراق: بدء المرحلة العسكرية الثانية من استعادة القسم الشرقي لمدينة الموصل

© أ ف ب | أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/12/2016

أطلقت القوات العراقية صباح الخميس المرحلة الثانية من عمليات استعادة الجانب الشرقي لمدينة الموصل والذي يسيطر عليه تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد، حسب ما أعلن الفريق عبد الغني الأسدي قائد جهاز مكافحة الإرهاب.

أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق عبد الغني الأسدي الخميس انطلاق المرحلة الثانية من عمليات استعادة السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال الأسدي "توكلنا على الله وانطلقت الصفحة الثانية من تحرير الساحل الأيسر في الموصل". وأضاف أن "قواتنا بدأت عند الساعة 7:00 (4:00 ت غ) التقدم باتجاه حي القدس، والآن اشتبكت مع العدو وهناك مقاومة، إن شاء الله سنقضي عليهم". وأشار الأسدي إلى أن "قوات الجيش في المحور الشمالي والمحور الجنوبي باشرت التقدم في نفس الوقت".

وتباطأ القتال في الفتره الماضية لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد أن ذلك لغرض مراجعة الخطط العسكرية لتقليل الخسائر بين صفوف المقاتلين و"مفاجأة العدو". وأعلن العبادي الثلاثاء أن قوات الأمن العراقية تحتاج إلى "ثلاثة أشهر للقضاء" على تنظيم "الدولة الإسلامية".

وتواجه القوات الحكومية مقاومة شرسة من الجهاديين، علما بأن قوات النخبة سيطرت منذ بدء الهجوم في 17 تشرين الأول/أكتوبر على العديد من الأحياء في شرق الموصل وتقترب من نهر دجلة الذي يعبر المدينة.

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 29/12/2016

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