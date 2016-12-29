الولايات المتحدة: أوباما الشخصية الأكثر إثارة للإعجاب في 2016

للسنة التاسعة على التوالي، تصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما ترتيب الشخصيات الأمريكية الأكثر إثارة للإعجاب في عام 2016، حسب استطلاع أجرته مؤسسة غالوب. وحل ثانيا دونالد ترامب الذي يتسلم السلطة في 20 كانون الثاني/يناير المقبل.

أفاد استطلاع أجرته مؤسسة غالوب ونشر الأربعاء أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما هو الشخصية الأمريكية الأكثر إثارة للإعجاب وسط الأمريكيين في عام 2016، وهذا للسنة التاسعة على التوالي. متقدما بذلك على دونالد ترامب الذي حل ثانيا ومحققا تقدما مقارنة بالعام 2015.

وبحسب استطلاع مؤسسة غالوب فإن الرئيس المنتخب الذي حصل على 5 بالمئة من أصوات المستطلعين في 2015، قد حصل هذه السنة على 15 بالمئة من أصواتهم، في حين اختار 22 بالمئة من المستطلعين أوباما. ونشرت نتائج هذه الدراسة في وقت يسود توتر بين الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته.

وقال أوباما الاثنين إنه "متأكد" من أنه كان ليفوز بولاية ثالثة لو أن الدستور يسمح له بالترشح مرة أخرى، وهو ما دحضه ترامب. واتهم ترامب الأربعاء أوباما بإطلاق "تصريحات نارية" ووضع "عراقيل" تعوق انتقال السلطة.

واستنادا إلى الاستطلاع، يتقدم ترامب على البابا فرنسيس (4 بالمئة) وعلى المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز (2 بالمئة) وعلى القس بيلي غراهام (1 بالمئة).

أجري الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 11 كانون الأول/ديسمبر وشمل عينة من 1028 شخصا تجاوزوا سن الـ18 ويمثلون الولايات الأمريكية الخمسين والعاصمة الفيدرالية واشنطن.

فرانس24/ أ ف ب





نشرت في : 29/12/2016