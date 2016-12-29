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أوروبا

القضاء التركي يأمر بالإفراج عن الروائية أصلي أردوغان المتهمة بالانتماء إلى "منظمة إرهابية"

© أ ف ب | وقفة تضامنية مع الروائية أصلي أردوغان أمام مقر المحكمة في اسطنبول في 29 كانون الأول/ديسمبر 2016.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/12/2016

أعلنت وكالة الأناضول الحكومية التركية أن محكمة في إسطنبول أمرت الخميس بالإفراج تحت رقابة قضائية عن الروائية التركية أصلي أردوغان والكاتبة واللغوية نجمية الباي اللتين تحاكمان بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية".

أمرت محكمة في إسطنبول الخميس بالإفراج تحت رقابة قضائية عن الروائية التركية أصلي أردوغان والكاتبة واللغوية نجمية الباي اللتين تحاكمان بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية"، حسب ما أعلنت وكالة الأناضول الحكومية.

وقالت صديقة الروائية عائشة غول توزيرين أن الكاتبتين الموقوفتين احترازيا منذ أكثر من أربعة أشهر يفترض أن تغادرا سجن بكركوي للنساء مساء الخميس. وأضافت أنه سيترتب على أردوغان أن تثبت حضورها للشرطة علما أنه لا يمكنها مغادرة تركيا.

آصلي أردوغان متهمة بالانتماء إلى منظمة إرهابية

وتستمر محاكمة الكاتبتين بشأن أنشطتهما في صحيفة مؤيدة للأكراد مع تحديد الجلسة المقبلة في كانون الثاني/يناير. ووفقا للعادة المتبعة في تركيا، لم يطلق سراحهما مباشرة في المحكمة، بل تم اصطحابهما إلى سجن بكركوي في إسطنبول لإتمام المعاملات .

وبدأ أنصار الكاتبتين التوجه إلى سجن بكركوي للنساء لاستقبالهما.

فرانس 24/ أ ف ب

 

 

نشرت في : 29/12/2016

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