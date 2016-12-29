الأرجنتيني كارلوس تيفيز سيتقاضى في ناديه الجديد شنغهاي غرينلاند 40 مليون يورو سنويا

قالت الصحافة الأرجنتينية الأربعاء إن لاعب بوكا جونيورز ومهاجم المنتخب سابقا كارلوس تيفيز، والذي تأكد انتقاله لنادي شنغهاي غرينلاند الصيني، سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 40 مليون يورو، ما سيجعل منه صاحب الراتب السنوي الأعلى في تاريخ كرة القدم.

أكد نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني لكرة القدم الأربعاء في بيان على موقعه في شبكة الإنترنت أن مهاجمه كارلوس تيفيز سيوقع عقدا مع نادي شنغهاي غرينلاند الصيني الذي قدم عرضا سخيا من أجل ضمه.

وكشفت الصحافة الأرجنتينية أن النادي الصيني عرض على اللاعب أجرا سنويا يصل إلى 40 مليون يورو، ليصبح صاحب الراتب السنوي الأعلى في التاريخ - في حين أنه يحصل على أقل من مليونين من بوكا جونيورز.

وقال نادي بوينس أيرس: "بوكا جونيورز توصل إلى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند الصيني حول انتقال كارلوس تيفيز نزولا عند رغبة اللاعب الذي يريد أن ينهي مسيرته الكروية في هذا البلد الآسيوي".

من جانبه، كتب شنغهاي غرينلاند في تغريدة على تويتر أن قدوم لاعب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس سابقا "سيعزز بقوة فريقنا"، دون ذكر قيمة الصفقة.

ونشأ تيفيز في بوكا جونيورز وعاد إليه في تموز/يوليو 2015 بعد تجربة إحترافية في أوروبا، غداة خسارة فريقه يوفنتوس أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأنهى شنغهاي غرينلاند الذي دافع عن ألوانه كل من الفرنسي نيكولا أنيلكا والعاجي ديدييه دروغبا، الموسم الماضي في المركز الرابع محليا وسيشارك في دوري أبطال آسيا.

فرانس 24 / أ ف ب



نشرت في : 29/12/2016