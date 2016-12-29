فنلندا: الحكم بالسجن عشر سنوات على قائد وحدة مكافحة المخدرات أدين بالتهريب

حكمت السلطات القضائية الفنلندية الخميس على رئيس وحدة مكافحة المخدرات في البلاد من 1999 إلى 2013 بالسجن عشر سنوات بتهمة التورط في تجارة المخدرات. وتشهد فنلندا مستويات فساد وجريمة وإدمان على المخدرات هي من الأدنى في العالم.

حكمت السلطات القضائية في العاصمة الفنلندية هلسنكي الخميس على رئيس وحدة مكافحة المخدرات جاريا أرنيو بالسجن عشر سنوات بتهمة التورط في تجارة المخدرات بين عامي 2011 و2012. وتولى أرنيو (58 عاما) قيادة هذه الوحدة في العام 1999 وظل فيها إلى أن أوقعت به التحقيقات في العام 2013.

وقضت محكمة هلسنكي أن أرنيو أدى دورا أساسيا في استيراد 800 كيلوغرام من الحشيشة من هولندا، وبيعها في فنلندا، بين العامين 2011و 2012، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي. ومن الأمور التي أثارت الشبهات حوله أنه كان ينفق أموالا نقدية كبيرة، علما أن السائد في هذا البلد هو الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان أو الحوالات المصرفية.

ورأت المحكمة أنه استغل منصبه بشكل خطر، ولكنها لم تستجب لطلب النيابة العامة بسجنه 13 عاما. وفور صدور الحكم، أوقف هذا الضابط الشهير بسجله في مكافحة المخدرات، وهو يصر على براءته.

وأثارت هذه القضية صدمة في فنلندا، البلد الذي ينعم بمستويات فساد وجريمة وإدمان على المخدرات هي من الأدنى في العالم.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 29/12/2016