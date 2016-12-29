الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وجها لوجه

ليبيا.. تعددت المسارات والحل غائب!!

للمزيد

منتدى الصحافة

2016: عام صعب على الإعلام العربي؟

للمزيد

منتدى الصحافة

2016: عام فارق في تاريخ الإعلام؟

للمزيد

وجها لوجه

الخارجية المغربية تنتقد تصريحات شباط بشأن موريتانيا

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

مصنع لأنظمة الاتصالات العسكرية في السعودية لمواجهة التهديدات الالكترونية

للمزيد

رياضة 24

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم من دون منازع

للمزيد

رياضة 24

المغربي سفيان بوفال يتسلم جائزة فرانس 24 ويعد المغاربة بكأس أفريقيا

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

بحار فرنسي يطوف العالم وحيدا ويسجل رقما قياسيا

للمزيد

ريبورتاج

السيارات الكهربائية.. تنامي سوق السيارات صديقة البيئة في المغرب

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

فنلندا: الحكم بالسجن عشر سنوات على قائد وحدة مكافحة المخدرات أدين بالتهريب

© أ ف ب / أرشيف | رئيس وحدة مكافحة المخدرات في فنلندا، جاريا أرنيو، في مايو/أيار 2015.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/12/2016

حكمت السلطات القضائية الفنلندية الخميس على رئيس وحدة مكافحة المخدرات في البلاد من 1999 إلى 2013 بالسجن عشر سنوات بتهمة التورط في تجارة المخدرات. وتشهد فنلندا مستويات فساد وجريمة وإدمان على المخدرات هي من الأدنى في العالم.

حكمت السلطات القضائية في العاصمة الفنلندية هلسنكي الخميس على رئيس وحدة مكافحة المخدرات جاريا أرنيو بالسجن عشر سنوات بتهمة التورط في تجارة المخدرات بين عامي 2011 و2012. وتولى أرنيو (58 عاما) قيادة هذه الوحدة  في العام 1999 وظل فيها إلى أن أوقعت به التحقيقات في العام 2013.

وقضت محكمة هلسنكي أن أرنيو أدى دورا أساسيا في استيراد 800 كيلوغرام من الحشيشة من هولندا، وبيعها في فنلندا، بين العامين 2011و 2012، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي. ومن الأمور التي أثارت الشبهات حوله أنه كان ينفق أموالا نقدية كبيرة، علما أن السائد في هذا البلد هو الإنفاق بواسطة بطاقات الائتمان أو الحوالات المصرفية.

ورأت المحكمة أنه استغل منصبه بشكل خطر، ولكنها لم تستجب لطلب النيابة العامة بسجنه 13 عاما. وفور صدور الحكم، أوقف هذا الضابط الشهير بسجله في مكافحة المخدرات، وهو يصر على براءته.

وأثارت هذه القضية صدمة في فنلندا، البلد الذي ينعم بمستويات فساد وجريمة وإدمان على المخدرات هي من الأدنى في العالم.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 29/12/2016

  • فنلندا

    السجن تسع سنوات لممرض فنلندي اغتصب 27 مريضا مسنا

    للمزيد

  • الهجرة

    فنلندا: الحكومة تدين "المظاهرات العنصرية" ضد اللاجئين ورشقهم بالمفرقعات

    للمزيد

  • فنلندا

    فيديو: هل تتبنى فنلندا سياسة استقبال المهاجرين لدعم اقتصادها؟

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي