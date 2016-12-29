التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار على كامل الأراضي السورية اعتبارا من منتصف ليل الخميس

توصل النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة لاتفاق لوقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية اعتبارا من منتصف ليل الخميس إلى الجمعة الموافق 30 ديسمبر/كانون الأول. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "تم توقيع ثلاث وثائق أولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية"، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام.

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة اتفقوا على وقف لإطلاق النار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الروسية.

وصرح بوتين أنه "تم توقيع ثلاث وثائق أولى بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة حول وقف لإطلاق النار على مجمل الأراضي السورية"، موضحا أن وثيقة أخرى تشمل مفاوضات السلام.

تفاصيل حول وقف إطلاق النار المتوصل إليه في سوريا

وأعلن الجيش السوري في بيان الخميس وقفا شاملا للعمليات القتالية على جميع الأراضي السورية بدءا من منتصف ليل الخميس الجمعة الموافق 30 ديسمبر/كانون الأول، على أن يستثني تنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة "فتح الشام".

وقال البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقفا شاملا للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من الساعة صفر من يوم 30/12/2016"، على أن "يستثنى" من القرار "تنظيما داعش وجبهة النصرة الإرهابيان والمجموعات المرتبطة بهما".

وقف إطلاق النار المتوصل إليه يدخل حيز التنفيذ منتسف ليل الخميس 30 كانون الأول/ديسمبر 2016

الائتلاف السوري المعارض يعلن دعم اتفاق وقف إطلاق النار

وأعرب الائتلاف السوري المعارض الخميس دعمه لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا، والذي تم التوصل إليه برعاية تركية روسية، وفق ما أكد متحدث باسمه الخميس.

وقال أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري "يعبر الائتلاف الوطني عن دعمه للاتفاق ويحث كافة الأطراف على التقيد به".

وأجرت روسيا حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة السورية خلال الفترة الأخيرة محادثات من أجل وقف إطلاق النار في سوريا من شأنه أن يفتح الطريق أمام محادثات سلام في أستانا في كازاخستان.

وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أوغلو أعلن في وقت سابق الخميس أن في حال نجاح وقف إطلاق النار فإن مفاوضات سياسية بين السلطات السورية والمعارضة ستجري في آستانا عاصمة كازاخستان.

وشهدت الفترة الماضية تقاربا بين موسكو حليفة دمشق وتركيا الداعمة للمعارضة السورية، برز خلال اتفاق الشهر الحالي تم بموجبه إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة والمدنيين الراغبين بالمغادرة من مدينة حلب، ما أتاح للجيش السوري السيطرة عليها بالكامل.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 29/12/2016