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مجتمع

اختفاء سفير اليونان في البرازيل ومخاوف بعد العثور على جثة داخل سيارة محترقة

© أ ف ب | السفير اليوناني كرياكوس أميريدس في برازيليا في 25 أيار/مايو 2016

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/12/2016

تواصل الشرطة البرازيلية البحث عن كرياكوس أميريدس سفير اليونان في البلاد والمفقود منذ الاثنين بينما كان يقضي عطلة مع عائلته في مدينة ريو دي جانيرو. وتزايدت المخاوف الخميس إثر العثور على جثة داخل سيارة محترقة في المدينة التي تشهد نسبة جريمة مرتفعة منذ 21 كانون الأول/ديسمبر.

يبقى مصير سفير اليونان في البرازيل كرياكوس أميريدس مجهولا، بعد نحو أسبوع من فقدان أثره في مدينة ريو دي جانيرو حيث كان يقضي عطلة مع عائلته.

وأثار العثور على سيارة محترقة في ولاية ريو الخميس مخاوف من أن تكون الجثة التي وجدت في داخلها عائدة للسفير المفقود منذ الاثنين.

وتعمل شرطة ريو على فحص الجثة ومكان الحادث، غير أنها لم تكن في صدد تأكيد ما إذا كانت الجثة عائدة للسفير كرياكوس أميريدس البالغ من العمر 59 عاما.

وقال مصدر في الشرطة المكلفة التحقيق بجرائم القتل لوكالة الأنباء الفرنسية "المعلومة التي يمكننا تأكيدها حاليا هي أننا وجدنا سيارة في نوفا ايغواكو وبداخلها جثة"، لافتا إلى أن التحقيق ما زال جاريا. ولم يحدد المصدر ما إذا كانت السيارة هي نفسها التي استأجرها السفير، ولا تاريخ صدور نتائج فحص الحمض النووي للجثة.

ارتفاع نسبة الجريمة نهاية السنة

وكانت الشرطة البرازيلية قد أصدرت الخميس مذكرة بحث عن أميريدس الذي شوهد المرة الأخيرة الاثنين قرب ريو دي جانيرو حيث كان يمضي عطلة مع عائلته.

وأفادت الشرطة المدنية في ولاية ريو في بيان عن "فتح تحقيق بشأن اختفاء السفير" يتولاها قسم المفقودين في المفوضية المتخصصة بجرائم القتل في منطقة خليج فلومينينسي (غرب ريو). وخصصت الشرطة رقمين هاتفيين لإبلاغها "بأي معلومات قد تساعد في تحديد مكان" الدبلوماسي.

وقالت موظفة في السفارة اليونانية لوكالة الأنباء الفرنسية إن السفير في عطلة في مدينة ريو التي تشهد نسبة جريمة مرتفعة منذ 21 كانون الأول/ديسمبر ويفترض أن يعود إلى برازيليا في 9 كانون الثاني/يناير. لكن السفارة لم تؤكد فقدانه، وقالت إنها ما زالت "تنتظر مزيدا من المعلومات".

وتحدثت وسائل إعلام برازيلية عن إبلاغ زوجة السفير الشرطة بفقدان أثره بعد أن غادر الشقة التي استأجراها في مدينة نوفا ايغواكو خارج ريو ولم يعد، كما يتعذر عليها الاتصال به.

وعين أميريدس سفيرا العام الحالي وسبق أن خدم قنصلا عاما لليونان في ريو دي جانيرو بين 2001 و2004، وسفيرا في ليبيا بين 2012 و2016. وهو متزوج وله ابنة، بحسب السفارة في برازيليا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 30/12/2016

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