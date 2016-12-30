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الشرق الأوسط

السعودية تدعو إيران للمشاركة في التحضير لموسم الحج المقبل

© أ ف ب/ أرشيف

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/12/2016

قالت الصحف السعودية الجمعة إن الرياض دعت طهران إلى المشاركة في التحضير لموسم الحج المقبل ضمن سلسلة لقاءات مرتقبة لهذا الهدف مع 80 بلدا. وقال وزير الحج والعمرة محمد بن صالح في تصريح له إن المملكة "ترحب بجميع الحجاج والمعتمرين من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية".

وجهت السعودية دعوة إلى إيران لمناقشة عودة حجاجها في الموسم المقبل من الحج إلى مكة، وهذا بعدما قاطعت إيران تلك المناسك العام الحالي على خلفية توترات بين البلدين، حسب ما أعلنت الصحف المحلية الجمعة.

وأعلن وزير الحج السعودي محمد بن صالح بنتن عن سلسلة لقاءات مرتقبة مع أكثر 80 بلدا، بينها إيران، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بتنظيم الحج العام المقبل.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن الوزير قوله: إن وزارة الحج والعمرة قدمت دعوة "لوفد شؤون حجاج إيران (...) للقدوم إلى المملكة" من أجل التحضير لموسم الحج المقبل المرتقب في خريف العام 2017.

من جهتها، نقلت صحيفة "عرب نيوز" السعودية عن بنتن أيضا أن الحكومة السعودية ترحب بالحجاج والمعتمرين في المملكة "من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية، بما في ذلك الحجاج الإيرانيون". وأشار إلى أن وزارته تسعى إلى السماح للحجاج "بأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان".

وللمرة الأولى منذ نحو ثلاثة عقود، لم يشارك أي إيراني بأداء مناسك الحج في أيلول/سبتمبر الماضي.

وقد تصاعد التوتر بين السعودية وإيران، عندما شككت طهران بقدرة الرياض على تنظيم موسم الحج بعد حادثة التدافع المأساوية التي أودت بحياة نحو 2300 شخص في العام 2015، بينهم 464 إيرانيا.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/12/2016

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