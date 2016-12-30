تركيا: توقيف 30 شخصا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية"

أعلنت وكالات أنباء تركية اليوم عن قيام الشرطة باعتقال حوالي 30 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" في إقليم أضنة جنوب تركيا.

ذكرت وكالة دوغان التركية للأنباء اليوم الجمعة أن الشرطة التركية ألقت القبض على 30 شخصا يشتبه بأنهم على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" في إقليم أضنة بجنوب البلاد، فيما تصاعدت حدة الاشتباكات بين الجنود الأتراك والتنظيم المتشدد في شمال سوريا.

وأضافت الوكالة أن شرطة مكافحة الإرهاب نفذت 40 مداهمة متزامنة بالمنطقة، في عملية تدعمها طائرات الهليكوبتر. وأشارت إلى أن المشتبه بهم نقلوا إلى مقر شرطة أضنة بعد فحوص معتادة على الصحة.

وبدأت تركيا توغلا عسكريا في سوريا في 24 أغسطس/آب دعما لمقاتلي المعارضة السوريين، في محاولة لطرد متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" من المنطقة الحدودية. وكثيرا ما تداهم أنقرة مواقع تشتبه بأنها مخابئ للمتشددين في إسطنبول وغيرها من المدن التركية.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 30/12/2016