رئيس الوزراء الفرنسي يدعو إلى "الاستعداد لحرب طويلة" ضد الإرهاب

خلال زيارته للعاصمة التشادية نجامينا، قال رئيس الحكومة الفرنسية برنار كازنوف أن بلاده تقف إلى جانب تشاد في أزمتها الاقتصادية والاجتماعية، وفي حريها ضد الجهاديين المنتشرين في منطقة الساحل. وتشارك نجامينا في مكافحة "بوكو حرام" على الحدود بين تشاد والنيجر، بعد أن تدخل الجيش التشادي إلى جانب الجيش الفرنسي في 2013 في مالي، في إطار قوة الأمم المتحدة التي يشكل أحد مكوناتها.

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف الخميس في نجامينا أنه يجب "الاستعداد لحرب طويلة" ضد الإرهاب، مشددا على دعم فرنسا لتشاد في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها، وعلى دورها المهم في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل. وقال كازنوف إن "مكافحة الإرهاب يجب شنها داخل حدودنا، ولكن أيضا خارجها".

واختار رئيس الحكومة الفرنسية في أول رحلة إلى الخارج منذ تعيينه في السادس من كانون الأول/ديسمبر، منطقة في صلب الرهانات الأمنية لفرنسا وأوروبا، نظرا لبؤر الجهاديين العديدة التي تضمها.

وأضاف كازنوف عقب لقاء جمعه بالرئيس إدريس ديبي إيتنو أنه "من أجل أن تكون هذه المكافحة ذات فعالية في الخارج، يجب أن تكون لدينا شراكات مع دول صديقة تلتزم بالمدة وتتيح نجاح هذه الحرب التي ستكون معركة نفس طويل". وأشار أيضا إلى أن "فرنسا إلى جانب تشاد في أزمتها الاقتصادية والاجتماعية".

كازنوف: "علينا مضاعفة الجهود للاستعداد لحرب طويلة" ضد الإرهاب

وزار كازنوف القوة الفرنسية برخان ومقر قيادتها في نجامينا، والتي تضم نحو أربعة آلاف رجل في خمس دول في منطقة الساحل هي مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي أمام الجنود إن "على بلدنا الاستمرار في اتخاذ خيارات ميزانية طموحة وواضحة لصالح قواتنا المسلحة".

واعتبر كازنوف أنه يجب "مضاعفة" الجهود لأنه "علينا الاستعداد لحرب طويلة في بيئة استراتيجية تغيرت بشكل جوهري"، لافتا إلى أنه "لا يمكن لأي حكومة أن تعفي نفسها من مسؤولية مماثلة". وتابع "نحن نعلم أننا مدينون لكم في جهودكم لمكافحة الإرهاب"، معربا عن "الامتنان العميق" للعسكريين المتواجدين. وأضاف "أنتم تعرضون حياتكم للخطر من أجل إنقاذ حيات الآخرين".

وتستهدف القوات المالية والفرنسية وقوات الأمم المتحدة باستمرار بهجمات يسقط فيها قتلى في الشمال. لكن منذ 2015 امتدت هذه الهجمات لتطال مناطق أخرى من البلاد.

وقتل أربعة جنود فرنسيين في مالي في 2016، بينما خطفت صوفي بيترونان التي تعمل في القطاع الإنساني السبت في غاو (شمال)، حيث يتركز الجزء الأكبر من قوات برخان في مالي (أكثر من ألف جندي فرنسي). ورافق كازنوف في زيارته وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان.

وتشهد تشاد، الحليفة الإستراتيجية للغرب ضد الجهاديين والواقعة على الحدود بين شمال أفريقيا وأفريقيا السوداء، أزمة عميقة تهز نظام إدريس ديبي المستبد الذي يحكم البلاد منذ 1990.

دعم عسكري ومالي

ويعاني هذا البد الفقير الذي يضم 12 مليون نسمة، من تراجع عائدات النفط، الأمر الذي يضر باقتصاده وماليته بينما يخوض عملية مكلفة لمكافحة جماعة "بوكو حرام" المتطرفة.

وتعول المعارضة السياسية، التي تعترض بشدة على إعادة انتخاب ديبي رئيسا في نيسان/أبريل وتتهمه "بخطف" الانتخابات، على الأجواء الاجتماعية القابلة للانفجار، مع تظاهرات وإضرابات واعتقالات تطال صفوف الناشطين.

وكان ديبي اضطر للعودة على عجل من مراكش، حيث كان يحضر قمة أفريقية على هامش المؤتمر الدولي للمناخ، إلى نجامينا حيث كانت حكومته مهددة بمذكرة لحجب الثقة عنها. ويحظى ديبي، العسكري الذي درس في باريس والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بدعم باريس وواشنطن اللتين تحتاجان الى جيشه في المنطقة.

وقدمت فرنسا مساعدة مالية للميزانية التشادية قدرها خمسة ملايين يورو ومساعدة إنسانية عاجلة تبلغ ثلاثة ملايين يورو في 2016، كما قالت رئاسة الحكومة الفرنسية. وهي تدعم الجيش التشادي الذي يعد أحد أقوى جيوش المنطقة بالاستخبارات والمساندة اللوجستية والمادية.

وتشارك نجامينا فعليا في مكافحة "بوكو حرام" على الحدود بين تشاد والنيجر. والجماعة تبدو أنها أضعفت عسكريا لكنها ما زالت تتمتع بقوة كبيرة على إلحاق الضرر بهجمات انتحارية.

وكان الجنود التشاديون تدخلوا إلى جانب الجيش الفرنسي في 2013 في مالي ودفعوا ثمنا باهظا منذ ذلك الحين في إطار قوة الأمم المتحدة التي يشكلون أحد مكوناتها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/12/2016