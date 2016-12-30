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أمريكا

ترامب يشيد بـ"الذكاء الشديد" لبوتين في رده على عقوبات أوباما

© أ ف ب | الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/12/2016

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان "شديد الذكاء" في رده على العقوبات الأمريكية. وجاء ذلك في تغريدة منه على تويتر، علق فيها على التعاطي الروسي مع العقوبات الأمريكية، والتي أعلنها الرئيس باراك أوباما على خلفية اتهام واشنطن لموسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الجمعة بـ"الذكاء الشديد" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو إثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر، "خطوة موفقة (من بوتين)...لقد عرفت دائما أنه شديد الذكاء"، في إشارة إلى استبعاد الرئيس الروسي معاملة واشنطن بالمثل، بعد فرضها عقوبات على موسكو، شملت طرد دبلوماسيين.

ومن جانبه، وجه بوتين رسالة بمناسبة عيد رأس السنة إلى ترامب، أعرب فيها عن أمله "بأن تتخذ الدولتان إجراءات فعلية لإعادة آليات التعاون الثنائي في مختلف المجالات" بعد تأدية ترامب القسم في كانون الثاني/يناير المقبل، بحسب بيان للكرملين.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/12/2016

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