ما هي أهداف أنقرة من التقارب التركي الروسي؟

حصل تقارب كبير بين تركيا وروسيا منذ أسابيع، فسر على أنه سعي من أنقرة لأجل ضمان مصالحها في المنطقة خاصة في حربها على تنظيم "الدولة الإسلامية" والأكراد. وسارعت أنقرة لتحقيق هذا التقارب قبل تسلم دونالد ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة.

تسعى تركيا من اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي تفاوضت بشأنه مع روسيا إلى هدفين: الأول حماية مصالحها في سوريا التي كانت جزءا من السلطنة العثمانية، والثاني استبعاد واشنطن التي تشهد علاقاتها معها توترا.

وفي وقت حقق نظام الرئيس بشار الأسد غايته الكبرى باستعادة مدينة حلب كاملة، في ضربة قوية إلى المعارضة التي تدعهما تركيا، كثفت أنقرة تعاونها مع موسكو، حامية النظام، للاحتفاظ بهامش مناورة في شمال سوريا.

فالاتفاق بين البلدين لا يحد من الهجوم الذي تشنه تركيا على تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك على المقاتلين الأكراد الذين لن تسمح لهم أنقرة بأي ثمن الجمع بين مختلف المناطق الذين يسيطرون عليها على الحدود التركية.

وعلى وقع خوضها معارك شرسة، يبدو هاجس تركيا الرئيسي تأمين مواصلة عملياتها العسكرية أكثر من دعمها الجهود للإطاحة ببشار الأسد، الذي سبق أن وصفه الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "طاغية تلطخت يداه بالدماء".

وبدت معركة حلب منعطفا في هذا السياق. ففيما كانت قوات النظام السوري، بإسناد روسي، تتقدم في ثاني مدن سوريا قبل أن تستعيدها تماما في كانون الأول/ديسمبر، التزمت تركيا الصمت.

وقال مجتبي رحمن من مجموعة "أوراسيا غروب" لوكالة الأنباء الفرنسية أن "سياسة أردوغان إزاء الأسد أخفقت في شكل واضح، لكن أردوغان لا يزال يقاتل لاحتواء الأكراد، ويرى أن التعاون مع بوتين هو الوسيلة الأفضل لتحقيق ذلك".

تقارب مثير

واللافت أن اغتيال السفير الروسي في تركيا في 19 كانون الأول/ديسمبر لم يؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين ما يؤشر إلى توافر الإرادة السياسية لدى أنقرة وموسكو على بناء علاقة قوية بين الطرفين.

قبل نحو عام لم يكن التعاون بين البلدين أمرا واردا على وقع أزمة دبلوماسية حادة نشأت من إسقاط الطيران التركي مقاتلة روسية فوق الحدود السورية.

ورغم ذلك، تحولت سوريا مسرحا لتقارب مثير بين أردوغان ونظيره فلاديمير بوتين تزامنا مع فتور علاقة كل منهما بالغرب، لاسيما بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

وبخلاف اتفاقات سابقة لوقف النار في سوريا، استبعدت الولايات المتحدة تماما من المفاوضات الأخيرة.

وفي حين تحدث أردوغان الخميس عن "فرصة تاريخية" لإنهاء النزاع، اكتفت واشنطن بالإشارة إلى "تطور إيجابي".

أنقرة سارعت للتقارب مع موسكو قبل تولي ترامب للرئاسة

ولاحظ سونر كغبتاي المحلل في معهد واشنطن أن تركيا سارعت إلى التوصل لاتفاق مع روسيا قبل أن يقوم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بذلك، وخصوصا أنه لا يخفي إعجابه ببوتين.

وقال كغبتاي "من المسلم به أن ترامب وبوتين سيتوصلان إلى اتفاق حول سوريا، أنقرة فهمت ذلك، وعملت على صنع اتفاقها الخاص مع بوتين قبل أن تبدأ رئاسة ترامب".

ويأتي الاتفاق بين تركيا وروسيا في وقت تدهورت العلاقات سريعا بين أنقرة وواشنطن، وخصوصا بعد محاولة الانقلاب على أردوغان في تموز/يوليو.

كذلك، تبدي تركيا استياء شديدا من دعم الولايات المتحدة للمقاتلين الأكراد الذين يتصدون لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا، وصولا إلى اتهامها واشنطن بتسليح "تنظيمات إرهابية".

وندد أردوغان أيضا بعدم تأمين التحالف الدولي ضد الجهاديين بقيادة الولايات المتحدة دعما جويا للعمليات العسكرية في مدينة الباب، معقل الجهاديين الذي تحاول فصائل سورية معارضة بدعم من الجيش التركي استعادة السيطرة عليه منذ أسابيع عدة.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 30/12/2016