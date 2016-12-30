ناد صيني يعرض على رونالدو راتبا قدره 273 ألف يورو في اليوم

غداة انتقال اللاعب الأرجنتيتي كارلوس تيفيز إلى شنغهاي غرينلاند مقابل راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، كشف وكيل أعمال كريستيانو رونالدو الجمعة أن نجم ريال مدريد رفض عرضا من ناد صيني لم يفصح عن اسمه، مقابل 100 مليون يورو كراتب سنوي، أي ما يعادل 273 ألف يورو يوميا.

كشف جورجي منديس وكيل أعمال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الجمعة في حديث لقناة "سكاي نيوز" خلال وجوده بدبي أن نجم ريال مدريد رفض عرضا من ناد صيني لم يذكر اسمه يتضمن راتبا سنويا قدره 100 مليون يورو سنويا، إضافة إلى مبلغ 300 مليون يورو للنادي الملكي.

وكان هذا الراتب سيجعل من رونالدو اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم، علما أن هذا المبلغ الخيالي يعادل نحو 273 ألف يورو في.. اليوم. وكان اللاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز انتقل الخميس من بوكا جونيورز إلى نادي شنغهاي غرينلاند مقابل راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، ما يجعل منه لغاية الآن لاعب كرة القدم الأعلى دخلا في العالم.

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جورجي منديس أوضح أن "ريال مدريد هو كل شيء بالنسبة لرونالدو، وهو سعيد في ريال مدريد ومن المستحيل أن ينتقل إلى الصين" ،مضيفا أن "المال ليس كل شيء". ومدد كريستيانو رونالدو عقده مع ريال مدريد في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حتى 2021 مقابل راتب سنوي يتراوح بين 22 و24 مليون يورو صاف من الضرائب، كما ذكرت وسائل إعلام برتغالية.

ورغم أنه من الصعب على المرء أن يصدق ما يتداول في سوق كرة القدم من أرقام خيالية مذهلة، إلا أن الحقيقة تشير إلى أن شعبية كرة القدم ونجومها بلغت نسبة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الرياضة، ما يدفع وسائل الإعلام إلى تخصيص مبالغ باهظة للحصول على حقوق بث المباريات تكسب فيها أرباحا كثيرة من خلال الإعلانات والرعاية. وهذه الأموال الباهظة تدخل في موازنة كبرى الاتحادات وبالتالي الأندية.

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فتخيل حاجيات الأندية في الصين، بلد المليار و380 مليون نسمة، وتعطش المستثمرين فيها لاستقطاب النجوم العالمية وكسب الألقاب والعقود التجارية! وتساءل إذا كان لاعبا يقترب من التقاعد مثل تيفيز قد حصل على راتب سنوي من 40 مليون يورو، كيف لا يحصل نجم عالمي فاز بالكرة الذهبية أربع مرات آخرها في 2016 على راتب سنوي من 100 مليون يورو؟

وفضلا عن الكرة الذهبية، فاز كريستيانو رونالدو بدوري رابطة أبطال أوروبا ثلاث مرات آخرها في 2016 وأحرز ألقابا وطنية متعددة في كل من إنجلترا (مع مانشستر يونايتد) و إسبانيا (مع النادي الملكي). وأحرز أيضا لقب بطل كأس الأمم الأوروبية مع متخب بلاده البرتغال في تموز/يوليو الماضي للمرة الأولى في تاريخ هذا البد.

وللنجم البرتغالي خارج الملعب ما ليس لأحد سواه: أكثر من 200 مليون معجب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أيضا أمر مهم بالنسبة للمستثمرين.

علاوة مزياني

نشرت في : 30/12/2016