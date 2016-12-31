ميركل تدعو الألمان إلى التلاحم في وجه الإرهابيين "الذين ملأتهم الكراهية"

حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مواطنيها إلى التلاحم في وجه الإرهاب و"القتلة الذين ملأتهم الكراهية"، وذلك في خطاب لها بمناسبة العام الجديد، بعد نحو أسبوعين من الاعتداء الإرهابي الدامي تاذي شهدته العاصمة برلين.

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطاب لها بمناسبة العام الجديد مواطنيها إلى التلاحم للوقوف بعزم في وجه "القتلة الذين ملأتهم الكراهية"، وإلى عدم التخلي عن القيم الديمقراطية بعد الاعتداء الذي شهدته برلين.

وقالت ميركل "بعزم مشترك وبتعاطفنا وتلاحمنا سنواجه عالم الإرهابيين الحقود"، مقرة بأن العام 2016 شكل "اختبارا صعبا" وشهد اعتداءات في تموز/يوليو فضلا عن هجوم في سوق لعيد الميلاد في برلين أسفر عن مقتل 12 شخصا في 19 كانون الأول/ديسمبر، وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" كل تلك العمليات.

وتابعت ميركل في الخطاب الذي سيبثه التلفزيون الألماني مساء السبت "من خلال مواصلة العيش والعمل نقول للإرهابيين إنكم قتلة يملأكم الحقد لكنكم لستم أنتم من يقرر كيف نعيش".

ووعدت ميركل في كلمتها أيضا بأن الحكومة ستسعى إلى تبني إصلاحات أمنية، في وقت ألقى اعتداء برلين، الذي قالت الشرطة إن التونسي أنيس العامري هو من نفذه، الضوء على فشل السلطات التي لم تبادر إلى القبض على هذا الإسلامي رغم وجود أدلة كثيرة على أنه كان يسعى إلى تنفيذ اعتداء.

وتابعت ميركل "دولتنا تفعل كل شيء لضمان الأمن لمواطنيها في (جو) من الحرية"، مشيرة إلى أن الحكومة "ستتجه عام 2017 نحو التعديلات التشريعية أو السياسية الضرورية (من أجل) تنفيذ هذه الخطوات" دون أن تخوض في تفاصيل ذلك.

وبعد تعرضها لانتقادات كثيرة من الشعوبيين ومن داخل معسكرها المحافظ بسبب سياستها القاضية باستقبال طالبي اللجوء، دافعت المستشارة الألمانية عن هؤلاء، مذكرة بالمحنة التي عاشها سكان حلب. وشددت على أن "صور حلب في سوريا التي دمرتها القنابل تتيح لنا القول مجددا كم هو مهم وعادل أن تكون دولتنا قد قدمت خلال السنة التي انقضت المساعدة للذين كانوا بحاجة إلى حماية".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/12/2016