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الشرق الأوسط

السعودية تعدم 153 شخصا خلال 2016

© أ ف ب/ أرشيف | الشرطة السعودية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/12/2016

أعدمت السعودية 153 شخصا خلال 2016، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات رسمية، وهو نفس عدد الذين طبق فيهم هذا الحكم أيضا في 2015، والذي اعتبر حينها رقم قياسي لم تسجله المملكة منذ 20 عاما.

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية السبت استنادا إلى بيانات رسمية أن 153 شخصا أعدموا في المملكة العربية السعودية خلال العام 2016.

وتعتبر المملكة من أكثر الدول التي تطبق أحكام الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.

وفي الثاني من كانون الثاني/يناير أعدم 47 شخصا في يوم واحد بعد إدانتهم بتهم "إرهاب" بينهم المعارض الشيعي السعودي نمر النمر الذي تسبب إعدامه بأزمة مع ايران.

وفي عام 2015 أعدم 153 شخصا أيضا في السعودية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، وكان يومها أعلى رقم يسجل منذ عشرين عاما.

وتفيد منظمة العفو الدولية أن أبرز الدول في العالم التي لا تزال تطبق أحكام الإعدام هي: الصين وإيران وباكستان والسعودية والولايات المتحدة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/12/2016

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