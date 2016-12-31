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أمريكا

واشنطن بوست: قراصنة روس اخترقوا نظام الشبكة الكهربائية الأمريكية

© أ ف ب/ أرشيف | رجحت الصحيفة أن يكون القراصنة قد حاولوا الإخلال بالتيار الكهربائي أو أنهم حاولوا القيام باختبار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/12/2016

تمكن قراصنة روس من اختراق الشبكة الكهربائية في ولاية فيرمونت الأمريكية، وفق ما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة، دون أن يؤثر ذلك على التيار الكهربائي. وتم العثور على رمز يرتبط "بعملية قرصنة روسية" في نظام الشركة.

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أن قراصنة روس تمكنوا من اختراق الشبكة الكهربائية في الولايات المتحدة عبر شركة مزودة للكهرباء في فيرمونت شرق البلاد، وهو هجوم لم يؤثر على عمل الشركة، لكنه يكشف عن وجود "ضعف".

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه "تم العثور داخل نظام الشركة المزودة للكهرباء في فيرمونت على رمز يرتبط بعملية قرصنة روسية" أطلق عليها المسؤولون الأمريكيون اسم "غريزلي ستيب".

روسيا تدين اتهامها بالقرصنة وإقحامها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

وقالت هيئة بورلينغتون للكهرباء إنها تبلغت من السلطات عن عملية الاختراق مساء الخميس، وإنها اكتشفت الرمز التخريبي في جهاز كمبيوتر محمول لم يكن متصلا بنظام شبكة الكهرباء وقامت بعزله على الفور. ولم تحدد الصحيفة متى تم اختراق الشبكة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأمريكية تجهل حتى الآن ما كانت الدوافع الروسية من وراء تلك العملية، مرجحة أن يكون القراصنة قد حاولوا تقويض عمليات الشركة المزودة للكهرباء أو أنهم حاولوا القيام باختبار.

وتتهم واشنطن موسكو بالوقوف وراء أنشطة الخرق المعلوماتي التي أدت إلى سرقة ونشر آلاف الرسائل الإلكترونية لفريق المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وأثرت على الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كما يعتبر مكتب التحقيقات الفدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية أن موسكو لم تسع فقط إلى الإخلال بالحملة، بل إلى إيصال ترامب إلى البيت الأبيض أيضا.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 31/12/2016

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