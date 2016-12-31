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الشرق الأوسط

سوريا: مجلس الأمن يدعم بالإجماع خطة السلام الروسية-التركية

© أ ف ب / أرشيف | مجلس الأمن

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/12/2016

وافق مجلس الأمن اليوم السبت بالإجماع على خطة السلام الروسية التركية في سوريا. وكانت أنقرة وموسكو أعلنتا وقف إطلاق النار في سوريا بموجب اتفاق، يمهد لاستئناف المحادثات بين أطراف النزاع، لأجل التوصل لحل سياسي للأزمة. وحثت روسيا في وقت سابق مجلس الأمن دعم الخطة.

وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم السبت على قرار يدعم اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، الذي تم بوساطة روسيا وتركيا.

ونص القرار، الذي تم تبنيه إثر مشاورات مغلقة، على أن المجلس "يرحب ويدعم جهود" السلام التي تبذلها موسكو وأنقرة، و"يأخذ علما" بالاتفاق الذي توصلتا إليه في 29 كانون الأول/ديسمبر.

وأعلنت روسيا وتركيا وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي، وهو الثالث من نوعه هذا العام، وذلك في محاولة لإنهاء النزاع المستمر منذ قرابة ستة أعوام.

مضامين القرار المصوت عليه في مجلس الأمن دعما للخطة الروسية التركية

وكانت روسيا دعت الجمعة شركاءها في مجلس الأمن إلى تبني القرار لدعم وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في آستانا. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إنه قدم "مشروع (قرار) مقتضبا للمصادقة" على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في آستانا" أواخر كانون الثاني/يناير".

وتمت مناقشة هذا المشروع خلال مشاورات مغلقة بدأت صباح الجمعة في المجلس. ولاحقا عدلت روسيا نص المشروع بطلب من عدد من الدول الأعضاء في المجلس.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رعته روسيا وتركيا، على إجراء مفاوضات في كانون الثاني/يناير في كازاخستان في محاولة لإنهاء النزاع الذي خلف أكثر من 310 آلاف قتيل وملايين النازحين منذ 2011. وبدأ رسميا سريان الهدنة منتصف ليل الخميس.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/12/2016

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