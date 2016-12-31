هولاند يزور العراق الاثنين ويؤكد مواصلة فرنسا الحرب ضد الإرهاب

سيزور الرئيس فرانسوا هولاند الاثنين العراق ليحيي الجنود الفرنسيين المشاركين في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق ما أعلنه في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد. وقال هولاند "لم ننته بعد من آفة الإرهاب، وعلينا أن نواصل مواجهته".

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء السبت، أنه سيزور العراق الاثنين ليوجه "تحية" إلى الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال هولاند في كلمة التهنئة التقليدية الموجهة إلى الفرنسيين بمناسبة قدوم العام الجديد، "لم ننته بعد من آفة الإرهاب، وعلينا أن نواصل مواجهته. في الخارج، هذا ما نقوم به عبر عملياتنا العسكرية في مالي وسوريا والعراق، العراق الذي سأزوره بعد غد لأوجه تحية إلى جنودنا" هناك.

ومن جانبه، وصل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان السبت إلى الأردن للاحتفال بحلول السنة الجديدة مع الطيارين الفرنسيين المشاركين في الضربات الجوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وحطت طائرة الوزير الفرنسي عصر السبت في قاعدة عسكرية أردنية تنطلق منها الطائرات الفرنسية المقاتلة من نوع "رافال" لتوجيه ضرباتها في سوريا والعراق.

وقال لودريان في كلمة ألقاها أمام عدد من الطيارين بعيد عودتهم من مهمات قتالية في العراق: "إن المعركة ضد داعش متواصلة، ولا مجال لأي تهدئة حتى مساء الحادي والثلاثين" من شهر كانون الأول/ديسمبر.

وتابع الوزير الفرنسي "داعش عدونا، وداعش هو الذي ضربنا على أرضنا مرة ثانية عام 2016، ولا بد من مواصلة القتال لاستئصاله في إطار الائتلاف الذي ننتمي إليه".

وتتمركز ثماني طائرات من نوع رافال في هذه القاعدة التي يبقى موقعها سريا.

كما تتمركز ست طائرات أخرى حربية فرنسية من نوع "رافال" أيضا في دولة الإمارات. وتشارك في عمليات دعم جوي للقوات العراقية في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويتركز الدعم الجوي في هذه المرحلة بشكل خاص على معركة الموصل في شمال العراق، والتي تعتبر أبرز معاقل التنظيم الجهادي.

ويشارك الجيش الفرنسي بنحو 500 جندي في العراق يدعمون القوات العراقية بواسطة أربعة مدافع من نوع "كايزار" جنوب الموصل، كما يقدمون التدريب والمشورة إلى الجنود العراقيين وقوات البشمركة الكردية من دون المشاركة مباشرة في المعارك.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/12/2016