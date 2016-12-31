الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

تونس.. تجدد الجدل حول عودة الجهاديين من بؤر الصراع

للمزيد

ريبورتاج

فرنسا.. حركات شعبوية تستغل تعب الناخبين من الأحزاب التقليدية

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الأسواق السعودية خالية من السجائر

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. نهاية عزلة منطقة إيزير الجبلية

للمزيد

ريبورتاج

الجزائر.. عين صالح تشهد حفل زفاف جماعي لستين شابا وفتاة

للمزيد

وجها لوجه

قانون المالية الجزائري 2017: هل طمأنت تصريحات سلال الشعب الجزائري؟

للمزيد

ثقافة

ال سيد: "أحسست قوة في الخط العربي أثارت اهتمامي"

للمزيد

هي الحدث

لبنى أبيضار: "أنا لست عاهرة ... أنا فقط ممثلة!"

للمزيد

ريبورتاج

ارتفاع مياه البحر يهدد أشجار المانغروف في ولاية فلوريدا الأمريكية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

هولاند يزور العراق الاثنين ويؤكد مواصلة فرنسا الحرب ضد الإرهاب

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند

نص فرانس 24

آخر تحديث : 31/12/2016

سيزور الرئيس فرانسوا هولاند الاثنين العراق ليحيي الجنود الفرنسيين المشاركين في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وفق ما أعلنه في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد. وقال هولاند "لم ننته بعد من آفة الإرهاب، وعلينا أن نواصل مواجهته".

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مساء السبت، أنه سيزور العراق الاثنين ليوجه "تحية" إلى الجنود الفرنسيين الذين يشاركون في الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وقال هولاند في كلمة التهنئة التقليدية الموجهة إلى الفرنسيين بمناسبة قدوم العام الجديد، "لم ننته بعد من آفة الإرهاب، وعلينا أن نواصل مواجهته. في الخارج، هذا ما نقوم به عبر عملياتنا العسكرية في مالي وسوريا والعراق، العراق الذي سأزوره بعد غد لأوجه تحية إلى جنودنا" هناك.

ومن جانبه، وصل وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان السبت إلى الأردن للاحتفال بحلول السنة الجديدة مع الطيارين الفرنسيين المشاركين في الضربات الجوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وحطت طائرة الوزير الفرنسي عصر السبت في قاعدة عسكرية أردنية تنطلق منها الطائرات الفرنسية المقاتلة من نوع "رافال" لتوجيه ضرباتها في سوريا والعراق.

وقال لودريان في كلمة ألقاها أمام عدد من الطيارين بعيد عودتهم من مهمات قتالية في العراق: "إن المعركة ضد داعش متواصلة، ولا مجال لأي تهدئة حتى مساء الحادي والثلاثين" من شهر كانون الأول/ديسمبر.

وتابع الوزير الفرنسي "داعش عدونا، وداعش هو الذي ضربنا على أرضنا مرة ثانية عام 2016، ولا بد من مواصلة القتال لاستئصاله في إطار الائتلاف الذي ننتمي إليه".

وتتمركز ثماني طائرات من نوع رافال في هذه القاعدة التي يبقى موقعها سريا.

كما تتمركز ست طائرات أخرى حربية فرنسية من نوع "رافال" أيضا في دولة الإمارات. وتشارك في عمليات دعم جوي للقوات العراقية في إطار التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ويتركز الدعم الجوي في هذه المرحلة بشكل خاص على معركة الموصل في شمال العراق، والتي تعتبر أبرز معاقل التنظيم الجهادي.

ويشارك الجيش الفرنسي بنحو 500 جندي في العراق يدعمون القوات العراقية بواسطة أربعة مدافع من نوع "كايزار" جنوب الموصل، كما يقدمون التدريب والمشورة إلى الجنود العراقيين وقوات البشمركة الكردية من دون المشاركة مباشرة في المعارك.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 31/12/2016

  • إرهاب

    هولاند يحذر من تهديد "إرهابي عال" يستهدف فرنسا

    للمزيد

  • سوريا

    هولاند لا يستبعد فرض عقوبات أوروبية على روسيا لدورها في سوريا

    للمزيد

  • فرنسا

    هولاند يزور حاملة الطائرات شارل ديغول ويشيد بنتائج الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي