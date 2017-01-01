إسرائيل تقرر دفن رفات قتلى "حماس" بدل تسليمها

رفضت الحكومة الإسرائيلية تسليم رفات قتلى من حماس، وقررت دفنها على أراضيها، حسب ما جاء في بيان لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو. وتحتفظ إسرائيل برفات 19 فلسطينيا، "عرضت مبادلتها برفات جنديين إسرائيليين"، وفق ما أعلنه مسؤول إسرائيلي كبير في أيلول/سبتمر، لكن حماس رفضت العرض، حسب تل أبيب.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد أنها لن تسلم رفات قتلى حماس، الذين قضوا في هجمات على إسرائيليين، وستقوم بدفنها بدلا من ذلك.

ويأتي قرارها غداة بث كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، السبت شريطا ساخرا حول الجندي الإسرائيلي شاؤول آرون الذي يعتقد الجيش أنه قتل أثناء الحرب على قطاع غزة صيف 2014.

وأفاد بيان على حساب تويتر الرسمي لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن "الحكومة الأمنية بحثت السياسة المتعلقة بكيفية التعامل مع جثث إرهابيي حماس الذين قتلوا خلال هجمات إرهابية وقررت عدم إعادتها، ولكن دفنها".

ولم يكشف البيان تفاصيل حول خطة الدفن، لكنه أوضح أن الجلسة ناقشت سبل إعادة رفات جنود قتلوا في حرب غزة 2014 والإفراج عن مدنيين اثنين مفقودين في غزة يعتقد أن حماس تحتجزهما.

وأكد البيان تبني الوزراء "خطة عمل" بدون مزيد من التفاصيل.

وكانت إسرائيل دفنت سابقا جثث مسلحين فلسطينيين في أماكن سرية نائية من البلاد.

وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان ليلة رأس السنة أنها نشرت على الإنترنت "شريطي فيديو بمناسبة عيد الميلاد ال23 للجندي الصهيوني الأسير شاؤول آرون".

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن جنديا آخر، هو هدار غولدن قتل مع شاؤول قبل عامين، وتحتفظ حماس برفاتهما كورقة مساومة محتملة.

وكان مسؤول إسرائيلي كبير أعلن في أيلول/سبتمبر أن بلاده تحتجز منذ حرب 2014 على غزة 18 فلسطينيا من القطاع، كما أنها تحتفظ برفات 19 آخرين "عرضت مبادلتها برفات الجنديين الإسرائيليين".

لكن ليئور لوتان، المسؤول عن السجناء والمفقودين، أعلن حينها أن حماس رفضت العرض.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017