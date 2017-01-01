الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتطلع لجعل 2017 "عاما للسلام"

قال الأمين العام الجديد للأمم المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيريس، إنه يتطلع إلى أن يجعل من 2017 "عاما للسلام"، داعيا الجميع إلى مساعدته في مهمته. ويتولي غوتيريس اليوم الأحد منصب الأمين العام للمنظمة خلفا لبان كي مون.

أعلن الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عزمه على أن يجعل من 2017 "عاما للسلام"، في رسالة بثت بمناسبة العام الجديد وتسلمه مهام منصبه.

ويخلف غوتيريس في الأول من كانون الثاني/يناير بان كي مون على رأس الأمم المتحدة، ويرث ملف الحرب السورية المعقد.

وكتب غوتيريس "في هذا اليوم الأول على رأس الأمم المتحدة، يراودني السؤال: كيف نساعد ملايين الأشخاص الذين تحاصرهم النزاعات؟".

وأضاف "في هذا اليوم الأول من العام الجديد، أطلب منكم جميعا أن تتخذوا معي هذا القرار: فلنلتزم بجعل السلام أولويتنا المطلقة".

وأوضح الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أن "كل ما نقدره ونجله بصفتنا عائلة بشرية -الكرامة والأمل والتقدم والازدهار- رهن بالسلام. لكن السلام رهن بنا". وأضاف "قفوا إلى جانبي في خدمة السلام، يوما بعد يوم، ولنجعل من 2017 عاما للسلام".

ودعا رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي السابق إلى أن "نجعل من 2017 السنة التي يتعين علينا جميعا فيها، مواطنين وحكومات وقادة، بذل كل ما في وسعنا لتجاوز خلافاتنا".

وخلص الأمين العام الجديد للأمم المتحدة إلى القول "من التضامن والتعاطف في حياتنا اليومية، إلى الحوار والاحترام، أيا تكن الانقسامات السياسية... من وقف إطلاق النار في ساحات القتال إلى التسويات على طاولة المفاوضات".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017