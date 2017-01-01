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الشرق الأوسط

البحرين: مقتل شرطي وفرار سجناء في هجوم مسلح على سجن

© أ ف ب/ أرشيف | الشرطة البحرينية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/01/2017

تعرض سجن في جنوب البحرين إلى هجوم مسلح شنه مجهولون، ما أدى إلى مقتل شرطي وفرار عدد من السجناء المحكوم عليهم في "قضايا إرهابية". ويقضي في هذا السجن العديد من البحرينيين الشيعة المتهمين بالتورط في أعمال عنف.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مسلحين شنوا هجوما الأحد على سجن في البحرين نجم عنه "هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية" ومقتل شرطي.

وأضافت الوزارة على تويتر أن "الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية وكذلك المحكومين الهاربين".

وتابعت الوزارة أن الهجوم استهدف سجن جو (جنوب) حيث يعتقل عدد كبير من المواطنين البحرينيين الشيعة المتهمين بالتورط في أعمال عنف.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم أحداث "الربيع العربي"، قادتها الأغلبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها أسرة سنية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة منذ قمع الحركة الاحتجاجية ضد أسرة آل خليفة.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017

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