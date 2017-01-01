الكونغو الديمقراطية: اتفاق بين الغالبية والمعارضة لحل الأزمة السياسية في البلاد

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية ومسؤول حكومي في الكونغو الديمقراطية أن الغالبية والمعارضة في البلاد قد توصلتا إلى اتفاق لحل الأزمة وإجراء انتخابات رئاسية نهاية 2017، وسيتم التوقيع عليه الأحد.

توصلت الغالبية والمعارضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى اتفاق لحل الأزمة وإجراء انتخابات رئاسية نهاية 2017 وفق ما أعلنت وساطة الكنيسة الكاثوليكية ومسؤول حكومي، فيما تجري المعارضة مباحثات أخيرة. وأفاد وزير العدل الكونغولي ألكسي موامبا "نجحنا في إنجاز الاتفاق ونعود لتوقيعه الساعة 20,00" (19,00 ت غ).

بدوره، قال المونسنيور مارسيل أوتمبي، رئيس المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو الذي تولى الوساطة في هذه المفاوضات في العاصمة الكونغولية بين الغالبية والمعارضة، "أنهينا عملنا للتو وتوصلنا إلى اتفاق على كل البنود". موضحا أن "تبنيا رسميا" للاتفاق سيتم في الساعة 20,00 مع "حفل رسمي" لتوقيعه في الساعة 20,30 (19,30 ت غ) في مقر المؤتمر الأسقفي. ولم يتضح حتى الآن إن كان الرئيس جوزف كابيلا سيحضر التوقيع.

من جهته، أكد أحد مستشاري إتيان تشيسيكيدي زعيم "التجمع"، وهو تحالف يضم القسم الأكبر من المعارضين، وجود "نص اتفاق"، لكنه أوضح أن عليه أن يطلع تشيسيكيدي على مضمونه قبل التوقيع.

ونجمت الأزمة السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن بقاء الرئيس جوزف كابيلا في السلطة بعد انتهاء ولايته في 20 كانون الأول/ديسمبر، وسط أجواء من العنف السياسي والإتني أوقعت 40 قتيلا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على بقاء كابيلا في السلطة إلى حين انتخاب خلف له في عملية اقتراع يفترض إجراؤها "في نهاية 2017"، تزامنا مع الانتخابات التشريعية الوطنية والمحلية. في المقابل، ينص الاتفاق على تعيين رئيس جديد للوزراء من تجمع المعارضة.

والكونغو الديمقراطية المترامية التي يبلغ عدد سكانها 70 مليون نسمة لم تشهد يوما انتقالا سلميا للسلطة منذ استقلالها عن بلجيكا في 1960. وعرفت بين 1996 و2003 حربين خلفتا ثلاثة ملايين قتيل على الأقل، ولا يزال شطرها الشرقي ضحية نزاعات مسلحة عدة منذ أكثر من 20 عاما.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017