الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ريبورتاج

تونس.. تجدد الجدل حول عودة الجهاديين من بؤر الصراع

للمزيد

ريبورتاج

فرنسا.. حركات شعبوية تستغل تعب الناخبين من الأحزاب التقليدية

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الأسواق السعودية خالية من السجائر

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا.. نهاية عزلة منطقة إيزير الجبلية

للمزيد

ريبورتاج

الجزائر.. عين صالح تشهد حفل زفاف جماعي لستين شابا وفتاة

للمزيد

وجها لوجه

قانون المالية الجزائري 2017: هل طمأنت تصريحات سلال الشعب الجزائري؟

للمزيد

ثقافة

ال سيد: "أحسست قوة في الخط العربي أثارت اهتمامي"

للمزيد

هي الحدث

لبنى أبيضار: "أنا لست عاهرة ... أنا فقط ممثلة!"

للمزيد

ريبورتاج

ارتفاع مياه البحر يهدد أشجار المانغروف في ولاية فلوريدا الأمريكية

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

أكثر من ألف مهاجر أفريقي يحاولون اقتحام السياج الحدودي بين المغرب وإسبانيا

© أ ف ب / أرشيف | السياج المحيط بجيب سبتة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/01/2017

حاول أكثر من ألف مهاجر، ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين المغرب وسبتة التي توجد تحت السيادة الإسبانية. ونجح اثنان منهم في العبور، إلا أنهما تعرضا لإصابات بليغة. وذكرت السلطات المحلية أن المهاجرين هاجموا قوات الأمن الإسبانية والمغربية حيث أصيب العشرات منهم.

أفادت السلطات المحلية أن أكثر من ألف مهاجر حاولوا الأحد اقتحام السياج المزدوج الذي يفصل بين المغرب ومدينة سبتة الإسبانية. وقد فقد شرطي عينه في مواجهات أعقبت ذلك.

وقال مركز الشرطة في سبتة إن مجموعة من 1100 شخص ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء ويريدون دخول أوروبا، حاولوا اقتحام السياج الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار قرابة الساعة الرابعة (3,00 ت غ) في شكل "عنيف جدا ومنظم".

وأضاف أن مهاجرين اثنين فقط نجحا في العبور إلى الجانب الآخر بعد إصابتهما بجروح بليغة، ونقلا إلى مستشفى في سبتة.

وأوردت السلطات المحلية أن نحو مئة مهاجر تمكنوا من تسلق الحاجز الخارجي، وبقوا في أعلاه لبضع ساعات.
واستخدم المهاجرون "قضبانا حديدية ومقصات وحجارة كبيرة هاجموا بها القوات المغربية وعناصر الشرطة الإسبانية". وأصيب خمسة شرطيين إسبان وخمسون عنصرا في قوات الأمن المغربية فقد أحدهم عينه.

وفي التاسع من كانون الأول/ديسمبر، حاول نحو 400 مهاجر اقتحام السياج نفسه. ويشكل جيبا سبتة ومليلية الحدود البرية الوحيدة التي تفصل بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017

  • المغرب - إسبانيا

    مئات المهاجرين الأفارقة يقتحمون السياج الحدودي لجيب سبتة الإسباني مع المغرب

    للمزيد

  • المغرب

    الرباط تعلن إحباط مخطط لهجوم إرهابي بالمملكة وضد كنيسة في مليلية

    للمزيد

  • المغرب

    أسلحة أكبر شبكة إرهابية كشفت في المغرب دخلت من مدينة مليلية الإسبانية

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي