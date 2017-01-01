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أفريقيا

مسلح يغتال وزير البيئة في بوروندي رميا بالرصاص

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/01/2017

أفادت شرطة بوروندي أن وزير البيئة قد قتل إثر استهدافه بإطلاق النار صباح الأحد، في بلاد غارقة في أزمة سياسية منذ 2015.

قتل وزير البيئة في بوروندي برصاص مهاجم مجهول صباح الأحد الباكر في العاصمة بوجومبورا، كما أعلنت الشرطة. وتعتبر هذه الجريمة الأولى التي تستهدف وزيرا منذ غرقت بوروندي في أزمة سياسية خطيرة، من جراء محاولة الرئيس بيار نكورونزيزا الترشح لولاية ثالثة في 2015، وقد وقعت بعد أشهر من الهدوء النسبي.

وقتل 500 شخص على الأقل، واختار 300 ألف المنفى منذ بداية الأزمة السياسية في بوروندي في نيسان/أبريل 2015.

وكتب المتحدث باسم الشرطة بيار نكوريكيي على تويتر أن "رجلا يحمل سلاحا ناريا قتل" إيمانويل نيونكورو (54 عاما) وزير الماء والبيئة والتخطيط "أثناء توجهه إلى منزله في روهيرو في حوالى الساعة 00,45"، مشيرا إلى اعتقال امرأة بعد عملية "الاغتيال".

وقدم نكوريكيي على تويتر تعازيه "إلى عائلة الضحية وجميع البوروندويين"، مؤكدا أن هذه الجريمة لن تبقى بلا عقاب.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017

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