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أمريكا

ترامب سيلغي قرارات لأوباما فور تسلمه السلطة

© أ ف ب | الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 01/01/2017

أكد المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن الأخير سيلغي "الكثير من التدابير والإجراءات" التي قررتها إدارة أوباما. واعتبر أن هذه التدابير "فرملت النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل".

أعلن المتحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأحد، أن الاخير ينوي القيام بـ"أمور مهمة عدة" فور تسلمه سلطاته في البيت الأبيض، بينها إصدار مراسيم رئاسية تنقض قرارات سبق أن اتخذتها إدارة الرئيس باراك أوباما.

وقال شون سبايسر في تصريح لشبكة "آي بي سي"، إن ترامب سيوقع سلسلة من المراسيم الرئاسية "لإلغاء كثير من التدابير والإجراءات التي تقررت خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي فرملت النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل". وأضاف سبايسر "لن يكون أمرا واحدا بل أمورا عدة مهمة".

ويتسلم ترامب مهامه في العشرين من الشهر الحالي، ومن المقرر أن يعود الأحد إلى نيويورك بعدما أمضى إجازة لبضعة أيام في فلوريدا.

وأكد المتحدث أن الرئيس المنتخب لن يتوقف عن استخدام تويتر للتواصل مع الأمريكيين بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

وقال في هذا الصدد "مع كل الاحترام الذي أكنه لكم، أعتقد أن وسائل الإعلام التقليدية مستاءة لكون أكثر من 45 مليون أمريكي يتبعونه على مواقع التواصل الاجتماعي، ولأنه قادر على إجراء حوار مباشر" مع الأمريكيين.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017

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