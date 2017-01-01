تركيا: مواطنون من عدة دول عربية بين ضحايا اعتداء إسطنبول

صرحت وزيرة تركية الأحد لوسائل إعلام محلية أن مواطنين من عدة دول عربية قتلوا في الهجوم المسلح الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول أثناء الاحتفال برأس السنة.

أعلنت وزيرة تركية الأحد أن بين ضحايا الاعتداء الذي نفذه مسلح في ملهى ليلي في إسطنبول ليلة الاحتفال بالعام الجديد مواطنون من عدة بلدان عربية.

وقالت وزيرة العائلة فاطمة بتول سايان كايا في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء أن بين القتلى الـ39 جراء الاعتداء مواطنون من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا، من غير أنها لم تحدد أعدادا.

وأعلن متحدث أردني الأحد مقتل ثلاثة أردنيين وإصابة أربعة آخرين بجروح في الاعتداء . حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أن "ثلاثة مواطنين أردنيين توفوا جراء الاعتداء الآثم الذي وقع في إسطنبول ليلة أمس وأصيب أربعة آخرون حالتهم بين الجيدة والمستقرة والحرجة".

ويزور آلاف الأردنيين كل عام تركيا، وهي إحدى وجهاتهم السياحية المفضلة.

ويذكر أن 39 قتيلا على الأقل، معظمهم من الأجانب، قتلوا في الهجوم عندما فتح مسلح النار بشكل عشوائي في ملهى رينا الليلي بعد نحو ساعة من منتصف الليل.

كما أكدت وزارة الخارجية البلجيكية مقتل مواطن بلجيكي تركي في الاعتداء، فيما أفادت باريس عن إصابة ثلاثة من رعاياها بجروح. وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل مواطنة شابة وإصابة أخرى بجروح.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 01/01/2017