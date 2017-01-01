البيت الأبيض يدين الاعتداء "الإرهابي الوحشي" ضد ملهى ليلي في إسطنبول

دان البيت الأبيض السبت الاعتداء "المروع" الذي أودى بحياة عشرات الأشخاص في ملهى في إسطنبول كانوا يحتفلون بالعام الجديد معربا عن تضامنه مع الشعب التركي.

عبر البيت الأبيض السبت عن إدانته للاعتداء "المروع" ضد ملهى ليلي في إسطنبول الذي أدى إلى مقتل 35 شخصا وجرح 40 آخرين كانوا يحتفلون بحلول العام الجديد. حيث قال نيد برايس المتحدث باسم مجلس الأمن القومي إن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي المروع ضد ملهى في إسطنبول".

وتابع أن "فظاعات كهذه يتم ارتكابها ضد أبرياء أتى معظمهم للاحتفال بالعام الجديد، تظهر وحشية المهاجمين". مضيفا "إننا نؤكد مجددا دعم الولايات المتحدة لتركيا حليفتنا في الأطلسي، وتصميمنا المشترك لمواجهة وهزيمة كل أشكال الإرهاب".

وقال شهود عيان إنهم سمعوا منفذي الاعتداء يصرخون كلمات عربية، بحسب ما نقلت وكالة دوغان للأنباء، موضحة أن نحو 700 إلى 800 شخص كانوا في الملهى أثناء حصول الاعتداء. وأفاد تلفزيون "إن تي في" التركي أن العديد من الاشخاص قفزوا في البوسفور مذعورين إثر الاعتداء، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل لإنقاذهم من المياه.

ويأتي الهجوم على الملهى الليلي الواقع على الضفة الأوروبية لإسطنبول، بعد تعرض البلاد لسلسلة اعتداءات دموية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن الولايات المتحدة ستكون "على اتصال وثيق" مع السلطات التركية خلال تحقيقها في الاعتداء. مضيفا "للأسف، هذا الهجوم الشنيع ليس سوى أحدث محاولة لقتل (...) المدنيين الأبرياء".

واعتبر تونر أن "هذه الاعتداءات تعزز فقط عزمنا القوي على العمل مع حكومة تركيا لمواجهة آفة الإرهاب".

وكانت الشرطة التركية قد أعلنت أنها نشرت 17 الف عنصر في إسطنبول من أجل تأمين الحماية للاحتفالات بالعام الجديد.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017