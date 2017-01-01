تركيا: قتلى وجرحى في هجوم مسلح على ملهى ليلي في إسطنبول

أعلن حاكم إسطنبول فجر الأحد عن سقوط 35 قتيلا و إصابة 40 آخرين بجروح في هجوم مسلح على ملهى ليلي أثناء الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة. وأفادت مصادر إعلامية ليل السبت إلى الأحد بأن مسلحا هاجم الملهى الليلي متخفيا في زي "بابا نويل". وأضافت قناة إن تي في التركية أن قوات خاصة من الشرطة تستعد لمداهمة الملهى.

أعلن حاكم إسطنبول فاسيب شاهين مقتل 35 شخصا وجرح 40 آخرين في هجوم مسلح استهدف ملهى ليلي في حي أورتاكوي الواقع في الشق الأروروبي من مدينة إسطنبول. وأضاف شاهين الذي سارع بالانتقال إلى مكان الهجوم أن المهاجم قتل شرطيا وأحد المواطنين قبل اقتحامه الملهى.

وذكرت قناة إن تي في التركية أن ما بين 500 إلى 600 شخص كانوا متواجدين بالملهى أثناء الهجوم.

وأضافت أن المهاجم كان يرتدي ملابس سانتا كلوز "بابا نويل" حين قام باقتحام الملهى أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

من جانبها قالت قناة سي إن إن ترك أن المهاجم لايزال داخل الملهى في حين تستعد قوات خاصة من الشرطة للقيام بعملية مداهمة للملهى. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الهجوم لنقل المصابين.

أوباما يقدم التعازي ويعرض المساعدة:

وفي أولى ردود الفعل بعد الهجوم، قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما قدم تعازيه يوم السبت بعد الهجوم الذي وقع في ملهى ليلي باسطنبول ووجه فريقه لتقديم المساعدة للسلطات التركية.

وقال إريك شولتز المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "عبر الرئيس عن تعازيه لخسارة الأرواح البريئة ووجه فريقه لتقديم المساعدة الملائمة للسلطات التركية حسبما تقتضي الحاجة".



يذكر أن تركيا قد اتخذت اجراءات أمنية صارمة استعدادا للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة ، حيث قامت بنشر 17 ألف جندي في إسطنبول.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 01/01/2017