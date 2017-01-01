الدولي الجزائري رياض محرز يتوج بـ"الأسد الذهبي" لأفضل لاعب أفريقي

توج الدولي الجزائري رياض محرز بـ"جائزة الأسد الذهبي" 2016 لأفضل لاعب أفريقي التي تمنحها صحيفة "المنتخب" الرياضية المغربية. ويعد محرز ثاني لاعب عربي يفوز بالجائزة بعد المصري محمد أبو تريكة الذي نالها في 2008.

أحرز الدولي الجزائري رياض محرز جائزة "الأسد الذهبي" لأفضل لاعب أفريقي في 2016 في استفتاء صحيفة "المنتخب" الرياضية المغربية، بعدما قاد ليستر سيتي لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وحصل محرز على 206 نقاط في الاستفتاء الذي شارك فيه 40 صحفيا من أفريقيا وخارجها إضافة لزوار موقع الصحيفة على الإنترنت.

وتفوق محرز - الذي فاز الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء صحيفة "الهداف" الجزائرية - على الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم بروسيا دورتموند (170 نقطة)، والمصري محمد صلاح مهاجم روما (84).

ومحرز هو ثاني لاعب عربي يفوز بـ"جائزة الأسد الذهبي" بعد محمد أبو تريكة، صانع ألعاب منتخب مصر السابق الذي نالها عام 2008.

فرانس24/ رويترز



نشرت في : 01/01/2017