فرنسا تطرد تونسيين يشكلان "تهديدا خطيرا" للنظام العام

أعلن وزير الداخلية الفرنسي في بيان، أن تونسيين اثنين قد تم طردهما من فرنسا إلى تونس، لأن وجودهما يشكل "تهديدا خطيرا" للنظام العام فأحدهما كان في السجر بسبب وقائع جنح حق عام، والثاني بسبب وقائع تتعلق بالإرهاب.

طردت فرنسا السبت تونسيين اثنين يشكل وجودهما "تهديدا خطيرا" للنظام العام، وأرسلتهما إلى بلدهما بعد خروجهما من السجن، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو لورو.

وأوضح لورو في بيان أنه بعدما قضى التونسيان "عقوبة طويلة في السجن، الأول بسبب وقائع جنح حق عام، والثاني بسبب وقائع (تتعلق) بالإرهاب، تم إطلاق سراحهما صباح السبت من مركز اعتقالهما"، دون أن يعطي تفاصيل حول هويتيهما.

وتضمن البيان إلى أنه صدرت في حق التونسيين قرارات وزارية بالطرد تعود إلى الأول والثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر 2016 "نظرا إلى التهديد الخطير للنظام العام الذي يشكله بقاؤهما على التراب الفرنسي".

وذكرت وزارة الداخلية أنه منذ بداية ولاية الرئيس فرانسوا هولاند في أيار/مايو 2012 تم اتخاذ 109 أوامر بترحيل "أفراد لهم صلة بالإرهاب أو الإسلام المتطرف"، مشيرة إلى أن ثلث تلك الأوامر تم اتخاذه عام 2016.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 01/01/2017