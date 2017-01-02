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الشرق الأوسط

العراق: عشرات القتلى في تفجير انتحاري في مدينة الصدر

© أ ف ب/ أرشيف | مكان شهد تفجيرا انتحاريا تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" في حي الكرادة ببغداد

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/01/2017

قتل العشرات الاثنين في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة في مدينة الصدر العراقية الواقعة شمال شرق بغداد، وفق ما أعلنت الشرطة العراقية.

قالت الشرطة العراقية أن 32 شخصا على الأقل قتلوا في تفجير نفذه انتحاري على متن سيارة مفخخة استهدف مدينة الصدر الواقعة في شمال شرق بغداد.

واستهدف التفجير تجمعا لعمال مياومين عند مدخل المدينة التي يسكنها أغلبية شيعية وتتعرض بشكل مستمر إلى تفجيرات دامية. كما يأتي بينما يقوم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة إلى بغداد.

وأظهرت صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان الأسود وعشرات الجرحى المضرجين بالدماء الذين يتم إجلاؤهم. وقال عقيد في الشرطة إن عدد القتلى بلغ 32 وأصيب 61 آخرون بجروح وهو ثاني تفجير دامي يضرب بغداد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقتل حوالى ثلاثين شخصا على الأقل السبت في اعتداءين انتحاريين متزامنين في سوق مزدحم في بغداد وهو كان أسوء هجوم منذ شهرين في العاصمة العراقية قبل ساعات من انتهاء العام، وأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنهما.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور، لكن تنظيم "الدولة الإسلامية" دائما ما يتبنى التفجيرات الانتحارية.
 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/01/2017

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