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فرنسا

هولاند في العراق للاطلاع على سير الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"

© مكتب الإليزيه | الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يصل إلى العراق 02 كانون الثاني/ يناير 2017

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/01/2017

وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين إلى العراق، حيث يقوم بزيارة سيلتقي خلالها الجنود الفرنسيين الذي يشاركون في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما سيبحث مع رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي آخر التطورات العسكرية في الموصل.

وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند صباح الاثنين إلى العراق في زيارة يلتقي خلالها الجنود الفرنسيين المتمركزين في أقرب مكان إلى خط الجبهة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية". وقد حطت طائرته في بغداد قبيل الساعة 04,30 ت غ في ثاني زيارة يقوم بها هولاند إلى العراق بعد تلك التي قام بها في أيلول/سبتمبر 2014، مباشرة بعد سقوط الموصل بأيدي تنظيم "الدولة الإسلامية".

وبعد عامين من بدء العمليات العسكرية للتحالف الدولي المناهض للإرهاب بقيادة الولايات المتحدة، والتي تشارك فيها فرنسا بقوة، يعتبر الرئيس الفرنسي الوحيد بين زعماء الدول الأوروبية الأساسيين الذي يزور العراق. فمنذ تسلمه الحكم العام 2012، لم يتردد هولاند بإرسال جنوده إلى أماكن عدة في العالم في إطار الحرب على الإرهاب، أكان في أفريقيا أو في المشرق العربي.

ويرافق وزير الدفاع جان إيف لودريان الرئيس الفرنسي في زيارته، ومن المتوقع أن يبحث مع رئيس الحكومة حيدر العبادي أخر التطورات العسكرية في الموصل التي تعمل القوات العراقية على انتزاعها من التنظيم الجهادي حيا بعد حي منذ السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 02/01/2017

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