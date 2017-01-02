اليمن: مقتل مدنيين في قصف وغارات جوية بمناطق متفرقة

أفادت مصادر متطابقة من الحكومة اليمنية والحوثيين بمقتل خمسة مدنيين من عائلة واحدة الأحد بمديرية صرواح في محافظة مأرب نتيجة قصف للتحالف العربي، كما أفادت مصادر الحوثيين بمقتل مدنيين اثنين في غارة للتحالف على محافظة الحديدة، وقالت مصادر حكومية إن قصفا للحوثيين أسقط أربعة قتلى آخرين في تعز.

قتل 11 مدنيا بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة في قصف وغارات جوية في اليمن الذي يشهد نزاعا منذ 19 شهرا، وفق ما أفادت الاثنين مصادر من الحكومة ومن الحوثيين.

وقال مصدر عسكري موال للرئيس عبد ربه منصور هادي لوكالة فرانس برس إن خمسة أفراد من عائلة واحدة قضوا الأحد في قرية في محافظة مأرب شرق العاصمة صنعاء حين أصيب منزلهم بغارة لطيران التحالف العربي.

من جهتهم، أوضح الحوثيون أن الغارة استهدفت المنزل في وادي حباب بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، مؤكدين عبر موقع سبأ نيوز التابع لهم مقتل خمسة من أفراد عائلة محمد المحبوبي.

وأشار الموقع نفسه إلى مقتل مدنيين اثنين في غارة جوية الاثنين في محافظة الحديدة (غرب).

كذلك، قتل أربعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال الأحد في ثلاثة أحياء من تعز (جنوب غرب) استهدفت بقذائف أطلقها الحوثيون الذين يحاصرون المدينة بشكل جزئي، حسب مسؤولين محليين ومصادر طبية.

وتتهم منظمات غير حكومية التحالف العربي بارتكاب "أخطاء" في غاراته الجوية عبر استهداف مدنيين.

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 02/01/2017