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الشرق الأوسط

تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى الاعتداء على ملهى ليلي في إسطنبول

© أ ف ب | عمليات نقل المصابين في الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/01/2017

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الاثنين في بيان الاعتداء الدامي على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، والذي أسفر عن 39 قتيلا.

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" في بيان الاثنين مسؤوليته عن الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول الذي أسفر عن سقوط 39 قتيلا.

وتضمن بيان للتنظيم الذي تناقلته حسابات جهادية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "استمرارا في العمليات المباركة التي تخوضها دولة الإسلام ضد حامية الصليب تركيا، دك جندي من جنود الخلافة الأبطال أحد أشهر الملاهي الليلية التي يحتفل فيها النصارى بعيدهم الشركي."

وادعى التنظيم في بيانه أن الهجوم أوقع "مئة وخمسين بين قتيل وجريح".

وقتل 39 شخصا بينهم أكثر من عشرين شخصا أجانب معظمهم عرب في اعتداء إسطنبول عندما فتح مسلح النار في ملهى ليلي أثناء الاحتفالات بعيد رأس السنة.

ولا تزال السلطات التركية تبحث عن المشتبه فيه بتنفيذ الاعتداء. وكانت أشارت إلى الاشتباه في أن المسلح مرتبط بتنظيم "الدولة الإسلامية" وأنه ربما من آسيا الوسطى.

وجاء الاعتداء فيما تواصل القوات التركية منذ أربعة أشهر عملية عسكرية في شمال سوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

وشهدت أنقرة وإسطنبول ومدن تركية أخرى سلسلة اعتداءات في العام 2016 نسبتها السلطات إلى المتمردين الأكراد أو تنظيم "الدولة الإسلامية" وأوقعت المئات من الضحايا.

 

فرانس 24/ رويترز/ أ ف ب

نشرت في : 02/01/2017

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