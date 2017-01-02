سوريا: المعارضة تعلن تجميد المحادثات الممهدة لمفاوضات السلام المرتقبة في أستانة

أصدرت فصائل في المعارضة السورية مساء الاثنين بيانا أعلنت فيه تجميد المحادثات المتعلقة بإطلاق مفاوضات سلام مع النظام السوري في مدينة أستانة بكازاخستان، وقال البيان إن هذا التجميد يأتي ردا على "الخروقات الكبيرة" من جانب النظام لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في البلاد.

أعلنت فصائل المعارضة السورية مساء الاثنين تجميد كل المحادثات المتعلقة بمفاوضات السلام المرتقبة مع النظام السوري في مدينة أستانا في كازاخستان، وذلك ردا على "الخروقات الكبيرة" من جانب النظام لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أربعة أيام.

وقالت الفصائل في بيان مشترك أنه "نظرا لتفاقم الوضع واستمرار هذه الخروقات فإن الفصائل (...) تعلن تجميد أية محادثات لها علاقة بمفاوضات الأستانة أو أي مشاورات مترتبة على اتفاق وقف إطلاق النار حتى تنفيذه بالكامل".

وتتهم الفصائل المعارضة قوات النظام بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل متكرر، وكان آخر هذه الاتهامات الاثنين إثر تصعيد للعمليات القتالية في وادي بردى غرب دمشق، وقصف مدينة الرستن قرب حمص وسط البلاد.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/01/2017