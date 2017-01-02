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فرنسا

فرنسا: محكمة تقضي بسجن جهادي فرنسي عشر سنوات

© أ ف ب | المحكمة الفرنسية التي حكمت على نيكولا مورو بالسجن عشر سنوات

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/01/2017

أدانت محكمة في العاصمة الفرنسية باريس الصياد البحري السابق نيكولا مورو بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مغادرته فرنسا ومقاتلته في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" لمدة تزيد عن عامين.

حكمت محكمة بباريس الاثنين على فرنسي بالسجن عشر سنوات لمغادرته للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

ورفض الصياد البحري السابق نيكولا مورو (32 عاما) الذي أمضى 18 شهرا في التوقيف الاحتياطي مغادرة السجن للاستماع إلى الحكم في محكمة الجنح وفق جاري العادة.

كما أنه شقيق أول جهادي فرنسي يدان عند عودته من سوريا، فلافيان مورو، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

أمضى نيكولا مورو عاما ونصف عام في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا. وأكد أثناء إحدى جلسات المحاكمة في منتصف كانون الأول/ديسمبر أنه قطع علاقاته بالتنظيم الذي اعتبره "بدعة"، مشددا على أنه لم يفعل "إلا واجبه كمسلم" ولم يلحق أبدا "أي ضرر بفرنسا" عبر مغادرته للقتال في سوريا والعراق بين كانون الثاني/يناير 2014 وحزيران/يونيو 2016 تاريخ إيداعه السجن في فرنسا بعد توقيفه في تركيا.

واعتبر المدعي العام أن نيكولا مورو يشكل "خطرا اجتماعيا كبيرا" لأنه "قد يستأنف نشاطه الجهادي" إذا أفرج عنه.

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 02/01/2017

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