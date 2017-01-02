مصر: توقف برنامج الصحافي إبراهيم عيسى عن البث بسبب "الضغوط"

أعلن بيان صادر عن الصحفي إبراهيم عيسى أن برنامج "مع إبراهيم عيسى" الذي كان يقدمه على قناة "القاهرة والناس"، والذي انتقد مؤخرا بعض سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتوقف بعد أن تعرض لـ"ضغوط"، بينما قالت القناة إن عيسى أبلغها برغبته في التوقف عن تقديم البرنامج ليتفرغ "لمشروعاته الكتابية والإبداعية".

أعلنت قناة "القاهرة والناس" الفضائية المصرية الخاصة توقف برنامج الصحافي المصري إبراهيم عيسى الناقد لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي معللة ذلك برغبة عيسى في التفرغ "لمشروعاته الكتابية والإبداعية في الفترة المقبلة".

ولكن عيسى قال في بيان أصدره إن برنامجه تعرض لـ"ضغوط" وإنه "يتقبل أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديم" البرنامج الذي كان يحمل اسم "مع إبراهيم عيسى" ويقدمه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015 أربعة أيام أسبوعيا، من الأحد إلى الأربعاء لمدة ساعتين في المساء.

ويأتي إعلان توقف برنامج عيسى، الذي كان معارضا شرسا لنظام الرئيس حسني مبارك وكذلك لنظام الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، بعد انتقادات حادة وجهها في الأشهر الأخيرة لسياسات حكومة السيسي ولمؤيديها من نواب البرلمان.

وفي 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، شن النواب المؤيدون للحكومة في البرلمان، بمن فيهم رئيسه علي عبد العال، هجوما عنيفا على إبراهيم عيسى وصل إلى حد اتهامه بالتحريض على العنف والفتنة الطائفية في برنامجه.

كما أن عيسى كان من أشد المنتقدين في برنامجه للفكر الإسلامي السلفي وللفكر الوهابي وللسياسات السعودية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وقال عيسى في بيانه إن الجدل الذي أثاره برنامجه "جعل حلقاته على درجة من التأثير الذي عبر حدود تأثير مجرد برنامج تلفزيوني، مما ألقى عليه أعباء وتعرض معه لأنواء وأحيط بالضغوط".

وأضاف "إنني أتقبل أن تكون هذه اللحظة مناسبة للتوقف عن تقديمه، حيث أظن أن مجريات الوقائع وطبائع المقادير تقود لأن أترك مساحة التعبير التلفزيوني لمرحلة أخرى ووقت لعله يأتي".

وقالت قناة القاهرة والناس في بيانها إن "الإعلامي الكبير إبراهيم عيسى تقدم باعتذار إلى إدارة القناة معربا عن رغبته في عدم الاستمرار في تقديم برنامجه التلفزيوني على شاشتها اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) 2017".

وتابع البيان أن عيسى "قدم لإدارة القناة أسباب قراره ودوافعه ومسوغاته، وتطلعه إلى التخفف من بعض أعباء العمل، للتفرغ والتركيز على مشروعاته الكتابية والإبداعية في الفترة المقبلة".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 02/01/2017