مجهولون يحتفلون بتشريع الماريجوانا في كاليفورنيا بتعديل لوحة "هوليوود"

قام أشخاص مجهولون بتغطية أجزاء من لوحة "هوليوود" الشهيرة، التي تعد من أهم المعالم السياحية في مدينة لوس أنجلس كبرى مدن ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لتتحول اللوحة إلى "هوليويد"، وذلك احتفاء بسريان تشريع الولاية لتدخين حشيشة الماريجوانا لأغراض الترفيه، إذ تطلق تسمية "ويد" على الحشيشة باللهجة الإنكليزية العامية الأمريكية.

تم تعديل الأحرف البيضاء العملاقة التي تشكل كلمة "هوليوود" على إحدى تلال لوس أنجليس لتصبح "هوليويد"، في خطوة ترمي على الأرجح إلى الاحتفاء بتشريع استخدام الماريجوانا (التي تعرف أيضا بالمصطلح الإنكليزي "ويد") في ولاية كاليفورنيا للأغراض غير العلاجية اعتبارا من مطلع 2017.

وتظهر صور التقطتها وكالة فرانس برس حرفي "أو" في "هوليوود" مغطيين جزئيا بأقمشة سوداء عليها شعار "السلام والحب" وشكل قلب مع تحويل الـ"أو" إلى "إي" لتصبح الكلمة "هوليويد".

وتعني كلمة "ويد" الإنكليزية الماريجوانا أو "العشب" أو "الحشيشة".

وأشارت الشرطة المحلية بحسب قناة "كاي كال" المحلية إلى أن شخصا أو أشخاصا عدة قاموا بهذا التعديل الذي تم اكتشافه في يوم رأس السنة، لافتة إلى أنها تسعى إلى تحديد هوياتهم بالاستعانة بصور كاميرات المراقبة في هذا الموقع المعروف عالميا وغير المتاح للزيارة أمام العامة.

ومن خلال تعديل الأحرف التسعة التي يبلغ طول كل منها 15 مترا، أراد منفذو هذه الخطوة على ما يبدو الاحتفال بالاستفتاء الذي شهدته ولاية كاليفورنيا في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر والذي أفضى إلى السماح باستخدام الماريجوانا لأغراض الترفيه، كما هو الحال في كولورادو وأوريغون وألاسكا وولاية واشنطن (شمال غرب) إضافة إلى العاصمة الفدرالية واشنطن (شرق).

وقبل 41 عاما تحديدا، في الأول من كانون الثاني/يناير 1976، تم أيضا تعديل أحرف "هوليوود" إلى "هوليويد" في وقت كانت كاليفورنيا تلين تشريعاتها بشأن الحشيشة، بحسب صحيفة "لوس أنجلس تايمز".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 02/01/2017