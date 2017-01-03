إندونيسيا: جهود كبيرة لإنقاذ وحيد القرن المهدد بالانقراض في جزيرة سومطرة

تبذل السلطات الإندونيسية بجزيرة سومطرة جهودا كبيرة لإنقاذ أصغر حيوانات وحيد القرن في العالم وهي فصيلة في طور الانقراض. ويقدر عدد هذه الثدييات التي تعرف بوجود قرنين لها في سمة تميزها عن سواها من مثيلاتها الآسيوية، بحوالي مئة فقط حول العالم.

لحمايتها من الانقراض، تبذل السلطات الإندونيسية جهودا كبيرة لإنقاذ أصغر حيوانات وحيد قرن في العالم بجزيرة سومطرة. فظهوره في منتزه واي كامباس الوطني الشاسع في غرب البلاد صار أشبه بمعجزة.

ويقدر عدد هذه الثدييات التي تعرف بوجود قرنين لها في سمة تميزها عن سواها من مثيلاتها الآسيوية، بحوالي مئة فقط حول العالم. ولهذا السبب يبقى أنداتا وهو ذكر من هذه الفصيلة ظهر أخيرا في هذا الملجأ المخصص للحفاظ على حيوانات وحيد القرن، أحد آخر الآمال بتكاثر هذا الجنس الحيواني.

وباتت رؤية حيوان من فصيلة وحيد قرن سومطرة نادرة لدرجة أن قرويين يعيشون على مقربة من المنتزه الممتد على مساحة تقرب من 1300 كيلومتر مربع في جنوب شرق جزيرة سومطرة كانوا ينظرون بدهشة إليه.

"كائن أسطوري"

ويروي كبير الأطباء البيطريين في ملجأ حيوانات وحيد القرن في منتزه واي كامباس الوطني زولفي أرسان لوكالة الأنباء الفرنسية "ظنوا أنه كائن أسطوري، قاموا بمطاردته لذا اضطررنا لإنقاذه".

وخلافا لنظرائها الأفريقية الأكثر شهرة، تتميز حيوانات وحيد قرن سومطرة أيضا بالوبر على جسمها، وهو ما دفع إلى تسميتها بـ"وحيد القرن الأزغب".

وفي العام 2015، تم الإعلان عن اندثار هذه الفصيلة في الجزء الماليزي من جزيرة بورنيو التي تمتد على بلدين آخرين هما إندونيسيا وبروناي، بحسب الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة.

ولا يزال خمسة من هذه الحيوانات في البرية كحد أقصى على جزيرتي سومطرة وكاليمانتان (الجزء الإندونيسي من بورنيو).

مكافحة الصيد غير القانوني

ويبقى الصيد غير القانوني تهديدا جديا لهذه الثدييات، وهو سبب يدفع إلى تسيير دوريات لرجال مسلحين في المنتزه لرصد أي حركة مشبوهة وإزالة الفخاخ الموضوعة للحيوانات.

ويوضح أرسان "ثمة دائما أنشطة غير قانونية في داخل المنتزه. الطلب على القرون والمنتجات المشتقة من حيوانات وحيد القرن لا يزال موجودا".

ويحفظ ثلاثة ذكور بينها أنداتو وأربع إناث في منطقة مغلقة بمساحة مئة هكتار في الغابة الاستوائية في داخل منتزه وأي كامباس حيث يغتنم أطباء بيطريون وباحثون أي فرصة متوافرة لدرس دورة التكاثر لدى هذه الحيوانات.

وثمة صعوبة لافتة في التكاثر لحيوانات وحيد قرن سومطرة في الأسر. ففترة الخصوبة لدى الإناث قصيرة جدا كما أن الاتصال الجنسي مع الذكور لا يضمن حصول حالات حمل.

إلى ذلك، تعرف حيوانات وحيد قرن سومطرة بميلها الطبيعي إلى العيش منفردة، حتى أنها تتخاصم حين تلتقي.

ويقول أرسان "خلال السنوات المئة الفائتة، لم تسجل سوى ولادة سبعة صغار. الأمر صعب للغاية"، متحدثا عن الجهود التاريخية للمساعدة على تكاثر الحيوانات من هذه الفصيلة.

فقد كانت ولادة أنداتو في العام 2012 حدثا كبيرا إذ كان أول حيوان وحيد قرن سومطرة يولد في آسيا في وحدة للتكاثر في الأسر منذ 140 عاما.

وفي هذا الوقت، ولدت شقيقة له في آيار/مايو الماضي. وسيبلغ أنداتو قريبا سن البلوغ الجنسي ما يثير آمالا في مساهمته في استمرار الفصيلة.

ويخلص أرسان قائلا "كل ولادة تبعث أملا جديدا".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 03/01/2017