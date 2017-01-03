اعتداء إسطنبول: الشرطة التركية تنشر صور المشتبه به وتعتقل 12 شخصا

اعتقلت الشرطة التركية 12 شخصا يشتبه في علاقتهم بالاعتداء الدامي على ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة، والذي خلف 39 قتيلا. وهي من جهة أخرى على وشك التعرف على المشتبه به الرئيسي الذي نشرت له صورا.

اعتقلت الشرطة التركية 12 شخصا مشتبها بهم في إطار التحقيق بشأن الهجوم على ملهى ليلي في إسطنبول الذي أسفر عن سقوط 39 قتيلا.

في حين لا يزال منفذ الاعتداء فارا، أكد المتحدث باسم الحكومة التركية الاثنين أن السلطات تقترب من التعرف بشكل كامل عليه.

It is hard to see the face of the gunman who attacked the Istanbul night club yesterday and killed tens pic.twitter.com/DsCNTWn9DC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 1 janvier 2017

وقال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش خلال مؤتمر صحفي "تم اكتشاف معلومات بشأن البصمات والمظهر الأساسي للإرهابي. في العملية التي تعقب ذلك سيجري العمل على التعرف عليه بشكل سريع".

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الاثنين في بيان مسؤولية الهجوم الذي وقع ليلة رأس السنة.

وجاء الاعتداء فيما تواصل القوات التركية منذ أربعة أشهر عملية عسكرية في شمال سوريا ضد التنظيم المتطرف.

A Turkish newspaper says these are the clearest pictures of Istanbul night club gunman. Not Turkish? pic.twitter.com/OEoJ6oZZwA — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 2 janvier 2017

وشهدت أنقرة وإسطنبول ومدن تركية أخرى سلسلة اعتداءات في العام 2016 نسبتها السلطات إلى المتمردين الأكراد أو تنظيم "الدولة الإسلامية" وأوقعت المئات من الضحايا.

صور المشتبه به الرئيسي

سريعا ما نشرت الشرطة التركية صورة للمشتبه به الرئيسي في تنفيذ العملية، وكانت الصورة بالأبيض والأسود وسيئة الجودة فهي مقتطفة من عدسات المراقبة.

#BREAKING Finally a proper picture of İstanbul night club gunman, a suspected ISIS militant, per Turkish media pic.twitter.com/q3WnXxw83O — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 2 janvier 2017

ثم نشر المحققون في وقت لاحق صورا أخرى للمشتبه به كانت جودتها أعلى لكنهم لم يحددوا مصدرها.

ورجحت وسائل إعلام تركية أن أحد آخر الصور التي بثت هي مقتطفة من فيديو نشره المشتبه به على تويتر ويظهر فيه متجولا في ساحة تقسيم في قلب إسطنبول.

منفذ الهجوم قاتل في سوريا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية"

وأوردت صحيفة "حرييت" أن المهاجم، الذي لم يكشف رسميا عن هويته بعد، دخل إلى تركيا من سوريا حيث كان يقاتل إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية"، وهو ما يفسر "إتقانه الجيد جدا لاستخدام الأسلحة النارية".

وبحسب كاتب مقالات مقرب من السلطات التركية هو عبد القادر سلوي، فإن المهاجم الذي تعرفت السلطات على هويته، تدرب على حرب الشوارع في مناطق سكنية في سوريا واستخدم التقنيات التي اكتسبها هناك في اعتدائه.

وذكرت "هابرتورك" أن المهاجم وصل إلى إسطنبول قادما من مدينة قونيا جنوبا في تشرين الثاني/نوفمبر برفقة زوجته وطفليه، مرجحة أن تكون زوجته ضمن 12 شخصا تم إيقافهم قيد التحقيق.



فرانس24/ أ ف ب/ رويترز



نشرت في : 03/01/2017