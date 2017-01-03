خلل معلوماتي يتسبب بتأخير الرحلات في عدة مطارات أمريكية

تعرضت عدة مطارات أمريكية إلى عطل تقني في نظام المعلومات أدى إلى توقف حركة الملاحة في هذه المطارات، الأمر الذي أثر على الآلاف من الركاب. وأوضحت مصلحة الجمارك الأمريكية عبر تويتر "ما من مؤشر يفيد أن ثمة عملا متعمدا".

علق آلاف المسافرين في مطارات أمريكية الاثنين بسبب عطل وطني في النظام المعلوماتي للجمارك استمر ساعات عدة، حسب ما ذكرت السلطات ووسائل الإعلام.

وغرد مطار فورت لوديردايل في فلوريدا (جنوب شرق)، أحد أكبر المطارات للرحلات في الولايات المتحدة والكاريبي "الجمارك تعاني من عطل وطني. ثمة تأخير في تمرير الركاب، بانتظار تصحيح العطل".

وأوضح ناطق باسم مصلحة الجمارك لمحطة "أن بي سي" التلفزيونية أن مطارات عدة تعاني من توقف النظام المعلوماتي وأن "إجراءات اتخذت فورا لحل المشكلة التقنية". إلا أن الأمر لم يتم بسرعة بحسب آلاف المسافرين التعبين الذين وصلوا للتو وعلقوا لدى الجمارك.

ففي تغريدة، كتبت كالي ريز وهي واقفة في طابور في مطار ميامي "الناس بدأوا يغضبون. ليأتي مسؤول لتوضيح المشكلة وإدارة طوابير الانتظار بأسرع وقت ممكن".

وبعد ساعات من عدم الوضوح تم إصلاح العطل. وأوضحت مصلحة الجمارك عبر تويتر أيضا "ما من مؤشر يفيد أن ثمة عملا متعمدا".

وقال مسؤول في مطار ميامي الدولي في فلوريدا "أكثر من 30 رحلة دولية تأثرت بالأمر".

وطال العطل أيضا مطاري أتلانتا هاترسفيلد (جنوب) وبوسطن لوغان (شرق)، حسب ما أفادت السلطات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/01/2017