السلطات التركية تعرفت على هوية منفذ اعتداء ليلة رأس السنة في إسطنبول

تعرفت السلطات التركية على منفذ اعتداء إسطنبول الذي استهدف ملهى ليلة رأس السنة، وفق ما أعلن وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو الأربعاء.

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء أنه تم التعرف على هوية منفذ الاعتداء الذي أوقع 39 قتيلا في ملهى ليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة.

وقال تشاوش أوغلو لوكالة الأناضول المؤيدة للحكومة "تم التعرف على هوية الشخص الذي ارتكب الاعتداء الإرهابي في إسطنبول" بدون أن يكشف تفاصيل حول منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" والذي لا يزال فارا حتى الآن.

وكانت صحيفة "حرييت" ذكرت أن منفذ الاعتداء يتحدر من إحدى دول آسيا الوسطى.

وكان المهاجم اقتحم بعيد منتصف ليل السبت الأحد مسلحا برشاش كلاشنيكوف ملهى رينا الليلي الشهير على ضفاف البوسفور فقتل شخصين أمام مدخل الملهى قبل أن يدخله ويواصل ارتكاب المجزرة التي راح ضحيتها 39 شخصا بينهم 27 أجنبيا معظمهم من دول عربية.

وتعتقد السلطات التركية أن المهاجم كان مقاتلا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا حيث تدرب بشكل جيد على استخدام السلاح، كما نقلت وسائل الإعلام التركية.

وأفادت وسائل إعلام عدة الثلاثاء أن المهاجم سكن مدينة قونيا في جنوب تركيا مع زوجته وولديه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ووقع الاعتداء على الملهى الليلي رغم الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة في إسطنبول التي سبق أن استهدفت باعتداءات العام الماضي.

ويعتبر المحققون أن المهاجم قد يكون مرتبطا بالخلية التي سبق أن نفذت ثلاثة اعتداءات انتحارية متزامنة في حزيران/يونيو الماضي في مطار أتاتورك بإسطنبول ما أدى إلى مقتل 47 شخصا، في هجوم نسب إلى تنظيم "الدولة الإسلامية"، بحسب ما نقلت "حرييت".



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 04/01/2017