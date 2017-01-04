فرنسا: فنسان بيون يعلن عن برنامجه الانتخابي

رفع اليساري فنسان بيون الثلاثاء 3يناير/كانون الثاني النقاب عن برنامجه الانتخابي والمحطات القادمة لحملته الانتخابية. ويعد بيون من بين المرشحين السبعة الذين يخوضون غمار الانتخابات التمهيدية ضمن "التحالف الشعبي الجميل" في 22 و29 كانون الثاني/يناير الجاري.

قرر فنسان بيون، وزير التربية السابق في حكومة جان مارك آيرولت (2012-2014) المشاركة في الانتخابات التمهيدية "للتحالف الشعبي الجميل" الذي يضم عددا من الأحزاب اليسارية، بعدما أعلن الرئيس فرانسوا هولاند عدم ترشحه لعهدة رئاسية ثانية.

ويتمحور برنامج بيون حول ضرورة إعطاء نفس جديد للاتحاد الأوروبي لجعله مجالا اقتصاديا وسياسيا مناسبا يدفع التنمية الاقتصادية في جميع الدول التي تنتمي إليه حسب تعبيره.

فعلى المستوى الأوروبي يدافع فنسان بيون على فكرة تقضي بإنشاء ميزانية أوروبية مشتركة لجميع الدول الأعضاء، هدفها دعم سياسة العمل وخلق مناصب عمل جديدة.

كما اقترح بيون أيضا إطلاق خطة استثمارية واسعة النطاق تقدر بـ1000 مليار يورو على المستوى الأوروبي فضلا عن إنشاء صندوق مالي أوروبي لتمويل وتعزيز مجالي الدفاع والأمن داخل الاتحاد.

يعتبر فنسان بيون من بين السياسيين القلائل الذين يدافعون عن قرار فتح "ممر إنساني" بين الدول الأوروبية والبلدان المجاورة لسوريا.

اقتصاديا، ينوي وزير التربية السابق إنشاء "درع ضريبي" لحماية الفرنسيين البسطاء والفقراء وتحديد سقف لقيمة الضريبة المدفوعة على السكن.

أما في ما يخص قانون العمل الجديد الذي قام مانويل فالس بتمريره بفضل قانون 49/3، فهو ينوي تعديله لكي يخدم مصالح الموظفين والعمال قبل كل شي، فيما يرفض منح مساعدات مالية للشركات الكبرى دون أن تعطي مقابل.

فعلى الشركات التي تريد الحصول على مساعدات من الدولة أن تبذل مجهودات أكبر في مجال التكوين والبحث العلمي وتخلق فرص عمل جديدة للشباب، حسب بيون. أما على المستوى المؤسساتي، فينوي فنسان فيون تقليص عدد البرلمانيين وتحديد عدد العهدات إلى ثلاث فقط فضلا عن إلغاء محكمة عدل الجمهورية.

وحظي مجال الأمن ومحاربة الإرهاب باهتمام كبير من طرف هذا النائب الأوروبي حيث اقترح رفع ميزانية وزارة الدفاع بـ2 بالمئة وخلق 5000 منصب عمل جديد في صفوف الشرطة والدرك الوطني، وهذا ما اقترحه أيضا مانويل فالس في برنامجه الانتخابي.

ولتعزيز سياسة مكافحة التطرف، اقترح بيون رفع ميزانية وزارة العدل بـ5 بالمئة سنويا. واقترح نفس الشيء بالنسبة لقطاع التربية حيث تعهد بخلق 8000 وظيفة جديدة في الجامعات وتشجيع التنوع الاجتماعي في المدارس الابتدائية والتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص.

في المجال البيئي، يريد فنسان بيون تقليص بـ50 بالمئة من حصة النووي المستخدم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2025 فضلا عن منع استخراج وتسويق الغاز الصخري.

ولم يتوقف عن هذا الحد، بل يريد أن يحارب التلوث البيئي عبر منع استخدام مادة الديزل لقيادة السيارات.

ويذكر أن بيون شغل منصب وزير التربية في حكومة جان مارك آيرولت (2012-2014) قبل أن يغادرها بسبب المشاكل التي أثارها قانون إصلاح النظام المدرسي في المدارس الابتدائية.

طاهر هاني

نشرت في : 04/01/2017