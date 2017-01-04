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فرنسا

إعدام نحو 800 ألف طائر بفرنسا بسبب تفشي أنفلونزا الطيور

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/01/2017

أمرت السلطات الصحية الفرنسية الأربعاء بعملية إعدام جماعية لنحو 800 ألف طائر غالبيتها من البط في ثلاثة أقاليم جنوب غرب البلاد لمحاولة الحد من انتشار فيروس أنفلونزا الطيور الذي تفشى بسرعة على مدى الشهر الماضي.

أفادت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان لها الأربعاء أن السلطات الصحية أمرت الأربعاء بعملية إعدام جماعية للبط في ثلاثة أقاليم هي الأكثر تضررا من تفش خطير لأنفلونزا الطيور في مسعى لاحتواء الفيروس الذي انتشر بسرعة على مدى الشهر الماضي.

وحسب الوزارة، فإنه سيجري إعدام كل قطعان البط والأوز خلال الفترة من الخامس من يناير/كانون الثاني وحتى 20 يناير تقريبا في منطقة بجنوب غرب فرنسا تضم أجزاء من مقاطعات جريس ولاندز وأوتس-بيرينيه.

وقالت ماري بيير بي من مجموعة (سي.آي.إف.أو.جي) لصناعة كبد الأوز لرويترز إن الأسبوع القادم سيشهد إعدام نحو 800 ألف طائر أغلبها من البط من أصل نحو 18 مليون في المنطقة الموبوءة بجنوب غرب البلاد.

وأضافت أن العدد قد يزيد إذا عجزت السلطات عن احتواء تفشي المرض. 

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 04/01/2017

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