مصر تشتكي عيسى حياتو بسبب احتكار حقوق البث في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

تقدم جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة الصناعة في مصر ببلاغ إلى النيابة العامة بحق عيسى حياتو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لاتهامه بمخالفة قوانين المنافسة في مسألة حقوق بث المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

في بيان نشر الأربعاء، أعلن جهاز حماية المنافسة التابع لوزارة الصناعة المصرية، تقدمه ببلاغ إلى النيابة العامة بحق رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عيسى حياتو، لاتهامه بمخالفة قوانين المنافسة في مسألة حقوق بث المسابقات التي ينظمها الاتحاد.

وكان الاتحاد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، جدد في حزيران/يونيو 2015 عقده مع شركة "لاغاردير سبورتس" الفرنسية ليمتد حتى 2028 بضمانة مالية تبلغ مليار دولار أمريكي على الأقل، مانحا الشركة الفرنسية الحقوق الإعلامية والترويجية لكل المسابقات التي ينظمها، وأبرزها هذه السنة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الغابون بين 14 كانون الثاني/يناير و5 شباط/فبراير.

غياب منافسة حرة وعادلة

وقال الجهاز إنه تقدم ببلاغ ضد حياتو "لثبوت قيامه (...) بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم"، وذلك "بإعطائها لشركة لاغاردير سبورتس دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حره وعادلة".

ويتيح ذلك للشركة بيع حقوق بث مباريات كرة القدم الأفريقية للقنوات التلفزيونية الراغبة ببثها، وفق اتفاقات خاصة تعقد بين الطرفين.

وانتقاد الجهاز تجديد الاتحاد الحقوق الممنوحة للاغاردير، بداية منذ 2008 حتى 2016، وحاليا من 2017 الى 2028، ما يعني أنها "ستستحوذ على هذا الحق لفترتين متصلتين ولمدة عشرين عاما".

وأعلن الاتحاد ولاغاردير تجديد الاتفاق في حزيران/يونيو 2015، أي قبل عام ونصف عام على انتهاء مدة العقد الأساسي.

وذكر الجهاز الاتحاد بخضوعه "لقانون حماية المنافسة وملزم بتطبيقه وفقًا للمادة الثانية من اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والاتحاد".

وأشار إلى أن الاتحاد خالف المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، التي تعرف الاحتكار بأنه يشمل الحد من حرية أي طرف "في دخول السوق أو البقاء فيه"، لاسيما وأن حقوق لاغاردير تشمل "البث الأرضي والفضائي عبر التلفزيون والبث عبر الإنترنت ليس فقط على نطاق مصر وأفريقيا ولكن على نطاق العالم كله".

ويعود حق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشبكة "بي آن سبورتس" القطرية التي تستحوذ على حقوق بث العديد من المسابقات الكروية العالمية، ككأس العالم لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا والعديد من الدوريات البارزة عالميا.

وأتاح الجهاز المصري لـ "بي آن" الحق "استثنائيا" ببث كأس الأمم الأفريقية 2017 "وذلك تقديرا من الجهاز لضيق الوقت المتاح لتنفيذ الإجراءات التي فرضها".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 04/01/2017