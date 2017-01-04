الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

ما الذي يخشاه نتنياهو من مؤتمر باريس؟

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. هل تلقي استقالة الكوني بظلالها على مستقبل حكومة الوفاق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

فرنسا: انتخابات اليسار التمهيدية ورهان "استعادة الثقة"؟

للمزيد

النقاش

الحصيلة العسكرية لجولة هولاند العراقية

للمزيد

ريبورتاج

شنجن.. من قرية صغيرة إلى موقع فيه أكثر من 8 آلاف شركة الكترونيات

للمزيد

ريبورتاج

الأديرة في فرنسا.. هل تتحول إلى شركات إنتاج؟

للمزيد

ريبورتاج

جدل حول إعادة ترميم تمثالي بوذا في باميان بعد تدميرهما على يد طالبان

للمزيد

ريبورتاج

مسيحيو اليابان.. ممارسة الشعائر الدينية في الخفاء

للمزيد

ضيف اليوم

الحرب ضد الإرهاب.. هولاند: معركة الموصل قد تنتهي "قبل الصيف"

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

ثقافة

مدريد تحتضن معرضا كبيرا لبيكاسو بمناسبة الذكرى الثمانين للوحة غرنيكا

© أ ف ب/ أرشيف | لوحة "نساء الجزائر" التي حطمت الرقم القياسي لمزادات الأعمال الفنية

نص فرانس 24

آخر تحديث : 04/01/2017

أعلن متحف رينا صوفيا في مدريد أنه يحتضن بدءا من شهر نيسان/ أبريل معرضا كبيرا للوحات بابلو بيكاسو احتفالا بالذكرى الثمانين للوحته الشهيرة غرنيكا التي تجسد وحشية الحروب.

 يستضيف متحف رينا صوفيا في مدريد اعتبارا من نيسان/أبريل معرضا كبيرا للوحات الرسام بابلو بيكاسو احتفالا بالذكرى السنوية الثمانين للوحته الشهيرة غرنيكا التي استحالت رمزا عالميا لوحشية الحروب. ويحمل هذا المعرض عنوان "الطريق إلى غرنيكا" ويقام بين الرابع من نيسان/أبريل والرابع من أيلول/سبتمبر في العاصمة الإسبانية.

وقال المتحف في بيان نشر الثلاثاء "سيكون معرضا كبيرا للاحتفال بالذكرى السنوية الثمانين لإنجاز لوحة غرنيكا على يد بابلو رويث بيكاسو وذكرى مرور 25 عاما على وصول هذه اللوحة إلى متحف رينا صوفيا"، موضحا أن هذا المعرض سيكون مناسبة "لتأمل ما يقرب من 150 تحفة فنية للفنان مصدرها صناديق تابعة لمجموعة (المتحف) وأكثر من 30 مؤسسة من العالم أجمع".

كذلك ستتم إعارة لوحات لهذا المعرض من متحف بيكاسو ومركز جورج بومبيدو في باريس ومتحف "تايت مودرن" في لندن ومتحفي "موما" و"متروبوليتان ميوزيم" في نيويورك ومؤسسة بييلير قرب بازل في سويسرا إضافة إلى مجموعات خاصة عدة.

وتعتبر غرنيكا أحد أهم أعمال بيكاسو المولود في إسبانيا في العام 1881 والذي توفي في فرنسا في العام 1973 عن 91 عاما. وقد رسم بيكاسو لوحة غرنيكا سنة 1937 في باريس في أوج الحرب الأهلية الإسبانية (1936 - 1939) تنديدا بقصف الطيران الحربي النازي لقرية غرنيكا في إقليم الباسك.

ولم تعد اللوحة إلى إسبانيا سوى في العام 1981 إثر إرساء الديموقراطية في البلاد بعد الحكم الديكتاتوري المديد لفرانسيسكو فرانكو (1939 - 1975). وقبل سنوات من وفاته، طلب بيكاسو شخصيا ألا تعاد لوحة غرنيكا إلى بلده الأم إلا بعد عودة الحريات العامة.

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 04/01/2017

  • فن تشكيلي

    " نساء الجزائر" للرسام بيكاسو تحطم الرقم القياسي لمزادات الأعمال الفنية

    للمزيد

  • لبنان

    لوحة لبيكاسو بمئة يورو للمحافظة على مدينة صور

    للمزيد

  • فنون

    هل أحرقت لوحات لمونيه وبيكاسو سرقت من هولندا عام 2012 في بلدة رومانية؟

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي